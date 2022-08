Migliori università di Ingegneria in Italia per il 2022

“Qual è l’università che fa per me?”: è una domanda che molto spesso i futuri studenti universitari si pongono. È bene precisare che non esistono università di serie A e di serie B: tutte le università sono in grado di fornire un’adeguata preparazione per intraprendere una carriera prosperosa. Piuttosto, le classifiche sulle migliori università si basano su determinati indicatori. In base a questi ultimi si individuano delle università che risultano essere migliori sotto alcuni aspetti. Oggi vediamo quali sono le migliori università di Ingegneria in Italia per l’anno 2022.

Top 10: migliori università di ingegneria in Italia

Secondo il QS World University Rankings le università migliori per studiare ingegneria in Italia nel 2022 sono le seguenti.

Ingegneria Chimica

Per poco non rientra nella Top 10 delle università italiane migliori per studiare Ingegneria Chimica l’Università di Palermo, che comunque rientra nella classifica mondiale del QS World University Rankings.

Ingegneria Civile e Strutturale

Politecnico di Milano, all’11° posto nel mondo con un punteggio di 87.2 su 100; Politecnico di Torino, al 31° posto a livello mondiale con un punteggio complessivo di 79.3; La Sapienza di Roma, <50° posto nel mondo; Alma Mater Studiorum di Bologna, <100° posto nel mondo; Università di Napoli Federico II, <100° posto nel mondo; Università di Pavia, <150° posto; Università di Padova, <150° posto nel mondo; Università di Roma Tor Vergata, <200° posto nel mondo.

Ingegneria Elettrica ed Elettronica

Politecnico di Milano, si posizione al 19° posto tra le migliori università di ingegneria elettrica ed elettronica del mondo con un punteggio di 84.3; Politecnico di Torino, al 43° posto nel mondo con un punteggio complessivo di 79.7; Alma Mater Studiorum di Bologna, al 104° posto nel mondo con un punteggio di 72.4; La Sapienza di Roma, al 110° posto nel mondo con un punteggio di 72.2; Università di Padova, al 118° posto nel mondo con un punteggio complessivo di 71.9; Università di Pisa, <150° posto; Università di Napoli Federico II, <200° posto; Università di Roma Tor Vergata, <250° posto nel mondo; Scuola universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa, <300° posto; Università di Trento, <300° posto.

Non rientrano nella Top 10 di questa categoria anche altre università italiane che comunque appaiono nella classifica mondiale. Queste sono l’Università degli Studi di Pavia, l’Università di Milano, il Politecnico di Bari, l’Università degli Studi di Firenze, quella di Genova e l’Università degli studi Roma Tre.

Ingegneria Meccanica

Politecnico di Milano, al 13° posto nella classifica mondiale con un punteggio 88.9; Politecnico di Torino, al 31° posto con un punteggio complessivo di 82.1; La Sapienza di Roma, al 75° posto con un punteggio di 75.9; Alma Mater Studiorum di Bologna, al 128° posto con un punteggio di 71.6; Università di Padova, al 140° posto con un punteggio di 70.8; Università di Napoli Federico II, <150° posto; Università di Pisa, <150° posto; Politecnico di Bari, <250° posto; Università di Firenze, <250° posto; Università di Genova, <300° posto nel mondo.

Nella classifica mondiale rientrano anche l’Università di Modena e Reggio Emilia, l’Università di Trento, Università Politecnica delle Marche ad Ancona, l’Università di Milano, quella di Palermo e l’Università di Pavia.