Biologia Ambientale, Tor Vergata da il via al corso

L’Università di Roma Tor Vergata amplia la sua offerta formativa con un nuovo corso di laurea magistrale in Biologia Ambientale. Il corso, approvato dal MUR, mira a formare professionisti in grado di affrontare le sfide ambientali del nostro tempo. Il programma prevede un approccio innovativo ed interdisciplinare, organizzando attività di laboratorio per migliorare le competenze degli studenti sul campo.

Il corso di laurea sarà presentato il 15 ottobre 2024, alle ore 10 presso il Laboratorio di Ecologia Sperimentale ed Acquacoltura di Tor Vergata in via Cracovia 1. Le lezioni avranno inizio dal 4 novembre.

Cosa prevede l’offerta formativa

Il corso organizzato dal Dipartimento di Biologia di Tor Vergata è pensato e creato per gli studenti appassionati delle tematiche riguardanti l’ambiente e le biodiversità che ci circondano, concentrandosi sulla conservazione e la gestione sostenibile delle risorse naturali.

Nel programma di Biologia Ambientale vi saranno offerti tre percorsi formativi che gli studenti potranno scegliere personalizzando il proprio percorso a seconda dei propri interessi o delle aspirazioni professionali.

Evoluzione : dove verranno approfonditi tutti i meccanismi di evoluzione che hanno caratterizzato la biodiversità del nostro pianeta e sviluppare strategie per la conservazione.

: dove verranno approfonditi tutti i meccanismi di evoluzione che hanno caratterizzato la biodiversità del nostro pianeta e sviluppare strategie per la conservazione. Biodiversità e Conservazione : che si focalizza sulla comprensione della biodiversità, studiando e sviluppando tecniche per tutelarla.

: che si focalizza sulla comprensione della biodiversità, studiando e sviluppando tecniche per tutelarla. Ecologia: studia quali interazioni ci sono tra organismi e l’ambiente, focalizzando l’attenzione sugli ecosistemi.

Temi chiave del corso di laurea magistrale in Biologia Ambientale

Durante i due anni magistrali, saranno affrontate tematiche di attualità e di grande rilevanza, affrontando a 360 gradi le sfide ambientali che al giorno d’oggi sono presenti.

Gli studenti acquisiranno le competenze per identificare e classificare le specie , comprendendo la loro distribuzione ed abbondanza.

, comprendendo la loro distribuzione ed abbondanza. Lo studio di habitat, inquinamento e cambiamenti climatici sarà fondamentale per la conservazione della biodiversità . Focalizzandosi sulla gestione sostenibile delle risorse naturali (come foreste e fiumi) e considerando gli aspetti ecologici ed economici.

. Focalizzandosi sulla gestione sostenibile delle risorse naturali (come foreste e fiumi) e considerando gli aspetti ecologici ed economici. Tramite l’ analisi della qualità ambientale , gli studenti approfondiranno i diversi tipi di inquinamento e quali rischi potrebbero esserci per la salute dell’essere umano.

, gli studenti approfondiranno i diversi tipi di inquinamento e quali rischi potrebbero esserci per la salute dell’essere umano. Il diritto ambientale è fondamentale per comprendere le normative nazionali ed internazionali. Avere competenze giuridiche in materia di ambiente sarà fondamentale per poter operare in questo settore.

Strutture e laboratori all’avanguardia messi a disposizione

Le lezioni ed le attività di laboratorio si svolgeranno presso le strutture del Dipartimento di Biologia. Tra le strutture a disposizione degli studenti vi saranno un Laboratorio di Ecologia Sperimentale e Acquacoltura, l’Orto Botanico ed il Centro di Antropologia Molecolare per lo studio del DNA antico. L’accesso a questi poli offriranno l’opportunità agli alunni di frequentare delle attività di ricerca stimolanti, approfondendo le proprie nozioni in degli ambienti di studio all’avanguardia.

Il nuovo corso di laurea magistrale in Biologia Ambientale è la nuova opportunità per chiunque voglia proseguire i propri studi biologici e contribuire alla salvaguardia del nostro pianeta. Se sei un appassionato e vorresti intraprendere una carriera per la sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente allora corri sul sito ufficiale per maggiori informazioni.

Come accedere a Biologia Ambientale?

Per poter iscriversi al corso di laurea magistrale in Biologia Ambientale è necessario essere in possesso di una laurea triennale in Biologia o di un titolo equipollente. Il corso di laurea triennale in Biologia offre una solida base su tutte le discipline del campo e prepara gli studenti ad affrontare il successivo corso di laurea magistrale.

Per accedere è necessario superare un test di ammissione che valuta le conoscenze di base nelle materie di indirizzo.

Se questo mondo di studi ti appassiona e vuoi scoprirne di più, allora ti consigliamo di iniziare a prepararti per il test di ammissione alla facoltà triennale di Biologia svolgendo la simulazione che offriamo gratuitamente sul nostro sito.

In questo modo potrai approfondire tutti i temi di tuo interesse e in un secondo momento accedere alla specialistica.