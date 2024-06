Giurisprudenza, Lingue e Letteratura: guida ai test d’ingresso umanistici e socio-giuridici

Se sei attratto dalle materie come giurisprudenza, lingue straniere o letteratura, allora dedicarsi ad un percorso di studi in quest’area potrebbe essere la scelta migliore da fare!

Tuttavia, per intraprendere questa strada le università pongono gli alunni davanti ad una sfida, il test d’ingresso, un ostacolo che richiede un’ottima preparazione per superarlo.

In questo articolo guideremo chiunque aspiri ad intraprendere un percorso di studi nelle facoltà dell’area umanistica, sociale e giuridica, fornendo le giuste informazioni riguardo i corsi e la preparazione da seguire per esami d’ingresso.

Con l’ausilio dei nostri consigli e delle nostre simulazioni con correzione commentata sarete pronti ad affrontare questa sfida!

Giurisprudenza, Lingue o Letteratura? Scegliere il percorso adatto…

Prima di iniziare, se non hai ancora ben chiara l’idea di quale percorso scegliere, puoi compilare il nostro test di orientamento facoltà che ti aiuterà a comprendere quali sono le tue inclinazioni ed attitudini disciplinari e se sei portato per iniziare gli studi in questa area.

Nelle facoltà dell’area umanistica socio-giuridica troverai una vasta gamma di discipline che saranno alla base dei corsi formativi;

, per acquisire un’ottima padronanza della lingua parlata e scritta. Storia , per apprendere i principali eventi ed assumere la capacità di ricostruire fatti storici.

, studio dei principi fondamentali del diritto civile, costituzionale e giuridico. Lingue straniere , per un perfetto controllo delle lingue (come l’inglese, francese, spagnolo ecc), capacità di comprendere il testo e nel dialogare.

, dove vengono studiate ed analizzate le nozioni base delle principali correnti filosofiche e l’acquisizione di un pensiero critico. Psicologia , processi cognitivi, processi emotivi e sociali sono fondamentali principi di studio per comprendere ed analizzare il comportamento umano.

Ogni facoltà avrà un focus particolare su alcune delle precedenti materie a seconda del percorso di studi scelto.

Quali sono le modalità dei test d’ingresso e come prepararsi?

Gli esami d’ammissione alle facoltà umanistiche e socio-giuridiche prevedono il test d’ingresso a risposta multipla, al fine di valutare le conoscenze base delle materie previste durante i corsi di studi. Solitamente il test varia a seconda dell’ateneo dove viene svolta la prova, tuttavia le modalità e tempistiche sono uguali per tutte le università.

I candidati hanno a disposizione 2-3 ore (differente a seconda della facoltà che si sceglie), e troveranno le domande suddivise in categoria a seconda della materia.

Per prepararti al meglio è fondamentale concentrarsi nelle materie che saranno sede d’esame: Italiano, Storia, Filosofia e Diritto. Ma per avere una preparazione ottima, noi consigliamo di integrare le simulazioni di test al programma di studio, in tal modo metterai in pratica le nozioni che hai appreso durante il programma di studi, prenderai confidenza con la modalità d’esame e potrai tenerti aggiornato sul tuo livello di preparazione.

Sul nostro sito troverai modo di allenarti con la simulazione di test per l’area umanistica e socio-giuridica, realizzata da esperti del settore ed aggiornata con le ultime novità sugli esami d’ammissione. Inoltre, ti sarà fornita una correzione commentata che ti aiuterà ad individuare e capire i tuoi errori.



Non perdere tempo ed inizia a prepararti per il test d’ingresso con le nostre simulazioni commentate ed aumentare le tue possibilità di successo!