Odontoiatria all’Università LINK, al via al test di ingresso!

L’Università degli Studi LINK per l’anno accademico 2024/2025 ha aperto il bando per l’ammissione di studenti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria per la sede di Città di Castello, in convenzione con l’ASL n.1 Umbria.

Sono previsti 60 posti per i candidati UE e non UE residenti in Italia.

L’iscrizione alla prova deve essere completata inderogabilmente entro le 16.00 del 21 marzo 2025. Mentre la prova, si svolgerà il 26/03/2025 presso le sedi dell’Ateneo di Città di Castello e di Roma.

Il corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria

Il corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria prevede 360 CFU complessivi articolati su 6 anni di corso, di cui almeno 90 da acquisire in attività formative cliniche professionalizzanti da svolgersi in modo integrato con le altre attività formative presso strutture assistenziali universitarie.

I laureati in Odontoiatria e protesi dentaria hanno sbocchi occupazionali nell’ambito della libera professione di odontoiatra. Possono inoltre svolgere, secondo la normativa vigente, attività dirigenziali di I e II livello presso strutture del Sistema Sanitario Nazionale.

La frequenza è obbligatoria e in presenza presso la sede Link.

Il programma completo del corso è possibile scaricarlo da qui!

La prova di Ammissione

Per accedere alla prova di Ammissione è necessario registrarsi al test e completare la procedura espressa nel bando. Inoltre, è necessario versare la quota di partecipazione pari a 200.00euro contestualmente alla presentazione della domanda. Come già scritto la prova di ammissione si svolgerà il 26/03/2025 presso le sedi dell’Ateneo di Città di Castello e di Roma, e durante la domanda è necessario indicare la città dove si preferisce sostenere la prova.

La prova di ammissione consiste in una prova scritta con quesiti a risposta multipla che presenta cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili. È costituito da 60 domande erogate in lingua italiana

sulla base dei programmi indicati nell’allegato A e così ripartite:

4 domande di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi

5 domande di ragionamento logico e problemi

23 domande di biologia

15 domande di chimica

13 di fisica e di matematica

La prova di ammissione avrà una durata di 100 minuti.