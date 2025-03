Laurea in Professioni Sanitarie all’Università Link

Se sei diplomato e non sei riuscito ad iscriverti al corso di laurea in Professioni Sanitarie hai ancora la possibilità di farlo per l’anno accademico in corso (2024/2025).

L’università degli studi Link di Roma e Città di Castello ha pubblicato i bandi per partecipare al test di ammissione nelle seguenti Professioni Sanitarie:

Fisioterapia

Infermieristica

Osteopatia

I test di ammissione si terranno nei giorni 26 e 28 Marzo a Roma e a Città di Castello

Posti disponibili

I posti disponibili sono in totale 325, suddivisi in:

Infermieristica: 90 posti UE e 10 extra UE presso Città di Castello.

Fisioterapia: 65 post UE e 10 extra UE presso Città di Castello.

Osteopatia: 65 posti UE E 10 EXTRA UE presso Roma e Città di Castello.

La prova di ammissione

La prova è uguale per tutte le professioni sanitarie indicate e si svolgerà il 28/03/2025. La registrazione alla prova deve essere compilata inderogabilmente entro le ore 16 del 24 marzo 2025, unitamente alla quota di partecipazione del test.

Argomenti della prova

Il candidato dovrà procedere all’inserimento, sulla scheda anagrafica, della scelta dei Corsi e della relativa sede, in ordine di preferenza, fino ad un massimo di 4 opzioni, di cui una obbligatoria.

La prova di ammissione consiste in un test scritto a risposta multipla che presenta cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili. È costituito da 60 domande erogate in lingua italiana sulla base dei programmi indicati nell’allegato A e così ripartite:

4 quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi

5 quesiti di ragionamento logico e problemi

23 quesiti di biologia

15 quesiti di chimica

13 quesiti di fisica e di matematica

La prova di ammissione avrà una durata di 100 minuti.

Garduatoria e e pubblicazione dei risultati

Entro il giorno 1 aprile 2025 verrà pubblicata la graduatoria generale di merito, in forma anonima utilizzando il numero pre-matricola del candidato, nonché le graduatorie dei singoli corsi sempre in forma anonima. Le immatricolazioni sono fissate per le ore 16 del 7 aprile 2025.

Il bando completo è possibile scaricarlo qui.

