Test d’Ingresso Facoltà Scientifiche, superali con Simulazioni e Strategie Mirate

Se sei sempre stato attratto dalle materie scientifiche a scuola e hai sempre desiderato approfondire le tue conoscenze in queste aree, allora la miglior scelta potrebbe essere quella di intraprendere un percorso di studi universitario in una delle facoltà scientifiche che i nostri atenei offrono. Tuttavia, per poter accedere a questi percorsi di studi, sarete messi di fronte alla sfida che tutti gli aspiranti universitari temono di più, il test d’ingresso!

Che sia per Farmacia, Biologia, Chimica, Psicologia, Ingegneria o Matematica, la scelta di una di queste facoltà potrebbe rappresentare la strada verso un futuro lavorativo ricco di opportunità e di stimoli.

In questo articolo ti guideremo alla preparazione ed il successo del test d’ingresso per le facoltà scientifiche, come superarli con simulazioni e strategie mirate!

Concentra i tuoi studi sulle aree chiave

Per prepararti al meglio al test d’ingresso delle facoltà scientifiche è importante concentrarsi sulle materie di indirizzo, che saranno alla base sia dell’esame di ammissione, che dei principali esami durante tutto il percorso formativo.

Tra le materie di maggiore importanza, che avranno anche maggior peso sul punteggio finale del test, possiamo trovare:

Matematica : per esprimere e consolidare la padronanza di algebra, geometria e delle operazioni aritmetiche.

: per esprimere e consolidare la padronanza di algebra, geometria e delle operazioni aritmetiche. Biologia : dove vengono approfonditi i principi base sulla biologia cellulare, sulla genetica e sviluppare una conoscenza riguardo i meccanismi della vita.

: dove vengono approfonditi i principi base sulla biologia cellulare, sulla genetica e sviluppare una conoscenza riguardo i meccanismi della vita. Chimica : importante per comprendere le nozioni di base della chimica generale (come chimica organica o la nomenclatura).

: importante per comprendere le nozioni di base della chimica generale (come chimica organica o la nomenclatura). Logica e Ragionamento: per affinare le capacità di problem solving, analisi critica e ragionamento logico attraverso quesiti di logica.

Oltre allo studio, un’ottimo alleato è l’esercitazione tramite simulazioni d’esame che ripropongono esattamente tutte le materie e tipologie di domande che potreste trovare in sede del test d’ammissione.

Le simulazioni di test d’ingresso alle facoltà scientifiche saranno il tuo alleato migliore!

Le nostre simulazioni riproducono in modo affidabile il modello d’esame che viene proposta durante la prova, potresti infatti trovare le seguenti modalità:

Domande a risposte multiple

Domande a risposte aperte

Domande su ragionamento logico

Comprensione del testo

La durata del test varia a seconda della facoltà scelta, per esempio: Psicologia, Biologia e Chimica hanno una durata media di 1.30h, mentre per Ingegneria di circa 2.30h. Il tempo a disposizione può variare a seconda dell’ateneo, ma mediamente hanno le stesse durate.

Anche l’assegnazione del punteggio si differenzia a seconda della facoltà e dell’università. Nonostante ciò possiamo trovare alcune caratteristiche comuni:

Le rispost e corrett e valgono generalmente da 1 a 1.5 punti .

e e valgono generalmente da a . Per le risposte sbagliate possiamo trovare due soluzioni: in alcuni casi vengono contate come punteggio nullo , in altri invece la penalizzazione può variare da 0.25 a 0.4 punti .

possiamo trovare due soluzioni: vengono contate come punteggio , la penalizzazione può variare da a . Le risposte non date, invece, rappresentano sempre un punteggio nullo, in ogni facoltà ed ogni università.

Le nostre simulazione d’esame ti forniranno anche una correzione commentata, che darà la possibilità di monitorare i progressi ed apprendere gli errori. Tramite la correzione, infatti, potrai capire quali errori hai commesso e cosa hai sbagliato, concentrandoti sui tuoi punti deboli!