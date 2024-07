Test Veterinaria, ultima data del 2024

Il conto alla rovescia è iniziato, manca una sola settimana al test di ammissione di Veterinaria, l’ultimo per poter accedere all’anno accademico 2024/2025. Se ti stai preparando a questa prova, allora ti consigliamo di seguire questa guida, dove ti forniremo tutte le informazioni ed i consigli possibili per far sì che tu passi il test di Veterinaria!

Il test di ammissione è sempre uno scoglio posizionato lungo il percorso di ogni studente, tuttavia un’ottima preparazione eliminerà questa difficoltà. Il test di Veterinaria è stato concepito per valutare la situazione del candidato nelle materie di indirizzo, ossia la conoscenza di base delle materie scientifiche, logiche e di ragionamento.

Test di ammissione di Veterinaria, struttura e tematiche

Il primo appello è stato svolto il 29 maggio, offrendo a molti candidati l’opportunità di mettersi alla prova. Ma, per chi ancora non ha sostenuto la prova o per chi vuole migliorare il proprio punteggio, è presente una seconda ed ultima data disponibile, il 31 luglio. Se aspiri ad entrare alla facoltà di Veterinaria allora questa è l’ultima chance che ti si presenterà.

Il test di ammissione è articolato in 60 domande a risposta multipla, da risolvere in 100 minuti. Le domande sono suddivise in cinque aree tematiche, al fine di misurare le competenze di base:

Biologia (19 domande), questa materia rappresenta la base della veterinaria, dove andrai ad analizzare tematiche come la genetica o struttura e comportamento di una cellula.

questa materia rappresenta la base della veterinaria, dove andrai ad analizzare tematiche come la genetica o struttura e comportamento di una cellula. Chimica (19 domande), è indispensabile per comprendere i processi biologici e l’azione dei farmaci.

è indispensabile per comprendere i processi biologici e l’azione dei farmaci. Fisica e Matematica (13 domande), utile per analizzare fenomeni e risolvere problemi.

utile per analizzare fenomeni e risolvere problemi. Ragionamento logico (5 domande), essenziale per affrontare i problemi scientifici e clinici.

essenziale per affrontare i problemi scientifici e clinici. Comprensione del testo (4 domande), verrà valutata la capacità di comprendere ed interpretare i testi.

Il punteggio viene calcolato assegnando 1 punto per ogni risposta corretta, -0.4 punti per ogni risposta errata e 0 punti per le risposte non date. Il punteggio massimo raggiungibile è quindi di 60 punti.

Graduatoria per accedere ai corsi

Ricorda che non esiste un punteggio minimo per poter accedere alla facoltà, in quanto l’accesso è regolato da una graduatoria, essendo Veterinaria una facoltà ad accesso programmato nazionale. Quindi la miglior cosa è che tu sia preparato al massimo e che tu raggiunga il massimo punteggio possibile. Nell’anno accademico 2023/2024, secondo i dati, l’ultimo candidato in graduatoria per l’accesso al corso ha ricevuto 53 punti.

La graduatoria è istituita a livello nazionale, quest’anno i posti disponibili saranno 1082, in aumento rispetto allo scorso anno che erano 1040. I posti disponibili nelle diverse università saranno assegnati fino ad esaurimento.

Come prepararsi nel migliore dei modi al test di Veterinaria

Ci sono dei passi fondamentali per affrontare il test di ammissione di Veterinaria, oltre lo studio è importante che tu ti prepari con le simulazioni di test. Questo strumento è ottimo in quanto ti fornisce l’opportunità di prepararti facendo pratica ed iniziando a comprendere la struttura del test. Potrai monitorare il tuo livello di preparazione ed individuare i tuoi punti deboli sui quali potrai concentrarti. Organizzare al meglio il tempo che dovrai impiegare durante la prova, il tempo sarà limitato quindi ti consigliamo di suddividerlo al meglio nelle varie sezioni. Svolgendo più volte l’esercitazione riuscirai a risolvere tutte queste problematiche, oltre a ridurre l’ansia ed acquisire familiarità con il test.

Non perdere tempo ed inizia a prepararti da oggi al test di Veterinaria, manca solamente una settimana e migliaia di studenti già si stanno organizzando!