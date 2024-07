Test di ammissione, guida all’accesso universitario

Un passo importante per ogni studente che vuole continuare la propria carriera formativa verso il lavoro è l’iscrizione all’università. Ma per accedere a questo percorso bisogna superare una prova che accomuna tutti gli studenti, il test di ammissione.

In questo articolo ti forniremo di tutte le informazioni necessarie per superare questa prova, mettendo a disposizione metodi e consigli utili per accedere all’università. Esploreremo le diverse tipologie di test e su quali materie saranno oggetto d’esame.

Modalità di accesso alle facoltà

Ormai è risaputo che per intraprendere la carriera universitaria bisogna superare degli esami di ammissione. Ne esistono vari a seconda del corso di studi che verrà scelto, che sia a numero chiuso o a numero aperto dovrai in ogni caso affrontare una prova.

Facoltà a Numero Chiuso : Ogni facoltà a numero chiuso presenta un test di ammissione che sarà necessario per accedere al corso di laurea. Solitamente i posti disponibili sono limitati ed accederanno solo gli studenti con i punteggi migliori.

: Ogni facoltà a numero chiuso presenta un test di ammissione che sarà necessario per accedere al corso di laurea. Solitamente i posti disponibili sono limitati ed accederanno solo gli studenti con i punteggi migliori. Facoltà a Numero Aperto: Anche molte facoltà a numero aperto hanno introdotto dei test di ammissione valutativi, al fine di verificare le competenze di base del candidato. Nel caso non verrà superato il test, il candidato dovrà recuperare le aree insufficienti durante il corso del primo anno.

Quindi che tu scelga un corso di laurea a numero chiuso o aperto, preparati ad affrontare una prova per accedere alle lezioni!

Se sceglierai una facoltà a numero chiuso preparati a svolgere un test selettivo, nel quale dovrai dare non solo il meglio di te, ma dovrai essere uno dei più bravi ed assicurarti una posizione favorevole in graduatoria.

Se, invece, sceglierai una facoltà a numero aperto, l’unica cosa che dovrai fare è prepararti al meglio nelle materie d’esame. Questo test non preclude l’accesso al corso di laurea.

Materie più comuni dei test di ammissione

Le materie oggetto d’esame nei test di ammissione variano a seconda del percorso che vorrai intraprendere. Tuttavia, ci sono alcune materie che sono comuni in molti test, tra queste possiamo trovare:

Logica , con la quale si analizzano le capacità di problem solving e ragionamento logico.

, con la quale si analizzano le capacità di problem solving e ragionamento logico. Cultura generale , verranno misurate le conoscenze di base nelle materie principali studiate durante le scuole superiori, come storia, geografia, letteratura ed attualità.

, verranno misurate le conoscenze di base nelle materie principali studiate durante le scuole superiori, come storia, geografia, letteratura ed attualità. Matematica , questa materia è presente in molti esami d’accesso, soprattutto nelle facoltà scientifiche.

, questa materia è presente in molti esami d’accesso, soprattutto nelle facoltà scientifiche. Inglese, presente in quasi tutti gli esami, spesso non è obbligatorio svolgere quest’area, ma ti darà la possibilità di aumentare la possibilità di accedere al corso desiderato.

Allenati con le nostre simulazioni di test di ammissione!

Se vuoi prepararti nel migliore dei modi per superare queste prove, la cosa più giusta da fare è prepararsi con le simulazioni d’esame. Le simulazioni dei test di ammissione sono una potentissima arma per familiarizzare con la struttura dei test, per identificare i propri punti deboli ed esercitarti con delle domande che saranno simili a quelle dei test veri e propri.

Sul nostro sito troverai una vasta gamma di simulazioni di test di ammissione, completamente gratuiti e che rispecchiano gli esami che le facoltà propongono per l’ammissione. Grazie alle simulazioni avrai modo di monitorare i tuoi progressi nel tempo grazie ai feedback immediati che riceverai, così da comprendere quali errori avrai commesso e migliorarti per l’esame vero e proprio.

Sul nostro sito, nella sezione dei test di ammissione, potrai trovare anche tutte le informazioni aggiornate riguardo date e bandi di ammissione. Troverai informazioni importanti legate agli esami degli anni passati affinché tu possa prepararti al meglio.

Ricorda che il test di ammissione è una tappa importante nel tuo percorso verso il successo accademico, che ti porterà ad accedere alla professione da te desiderata. Impegnati e fai dei sacrifici ora per avere una strada più chiara verso il tuo futuro professionale.

Preparati al meglio con le nostre simulazioni online, rimani aggiornato sulle novità e non perdere l’opportunità di realizzare i tuoi sogni accademici!