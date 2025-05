Immatricolazione università, guida completa all’iscrizione

Se stai concludendo il liceo o stai valutando un percorso universitario, è questo il momento perfetto per pensare ad iscriverti! L’immatricolazione all’università è il primo passaggio da fare, quello che ti permette di diventare studente universitario a tutti gli effetti. Una volta immatricolato avrai il diritto di seguire i corsi, sostenere esami e accedere ai servizi degli atenei.

Ma come ci si immatricola all’università? Da dove si comincia e cosa serve?

Cos’è l’immatricolazione universitaria?

Prima di entrare nel dettaglio della procedura è utile chiarire il significato di ‘immatricolazione’, ossia l’iscrizione ufficiale a un corso di laurea universitario. Attenzione, perché non deve essere confusa con l’iscrizione al test d’ingresso, che è solo un opzione preliminare che serve a partecipare alla selezione.

L’immatricolazione all’università quindi avviene dopo aver superato l’eventuale test di selezione e aver scelto il corso di laurea.

Scegliere il percorso di laurea, il primo passo verso l’università

La scelta del percorso universitario è fondamentale e, in molti casi, richiede un po’ di tempo per essere maturata. È molto importante chiedersi quali sono i propri interessi, obiettivi professionali, inclinazioni personali e possibilità lavorative future. Alcuni percorsi prevedono sbocchi più immediati, altri sono più teorici ma comunque offrono grande flessibilità.

È bene che tu sappia che, in linea generale, in Italia i corsi universitari si dividono in tre categorie:

Corsi ad accesso libero (numero aperto) , in cui non è previsto un numero limitato di posti. Chiunque sia in possesso di un titolo di scuola superiore può immatricolarsi all’università. Tuttavia, spesso, è comunque previsto un test di verifica delle conoscenze di base, ma che non prescinde l’accesso alla facoltà.

, in cui non è previsto un numero limitato di posti. Chiunque sia in possesso di un titolo di scuola superiore può immatricolarsi all’università. Tuttavia, spesso, è comunque previsto un test di verifica delle conoscenze di base, ma che non prescinde l’accesso alla facoltà. Corsi a numero programmato locale , ossia corsi con test gestiti dai singoli atenei. I posti sono limitati e bisogna superare il test selettivo per potersi immatricolare all’università.

, ossia corsi con test gestiti dai singoli atenei. I posti sono limitati e bisogna superare il test selettivo per potersi immatricolare all’università. Corsi a numero programmato nazionale, cioè corsi con test di ammissione gestiti a livello ministeriali, con date e modalità uguali in tutta Italia. Anche qui è necessario superare il test per accedere al corso di laurea.

Le modalità di accesso ai vari corsi influiscono direttamente su modalità di iscrizione e tempistiche. Per questo è fondamentale informarsi sul corso prescelto il prima possibile!

L’immatricolazione all’università passo per passo

Per potersi immatricolare all’università è quindi necessario essere in possesso di un titolo di scuola secondaria di secondo grado, ossia un diploma di liceo quinquennale. Chi possiede un diploma quadriennale, senza l’anno integrativo, può comunque accedere all’università, ma potrebbe dover recuperare degli obblighi formativi.

Chi è in possesso di un titolo estero dovrà verificare che sia riconosciuto come equivalente a quello italiano.

Pre-immatricolazione

Durante l’ultimo anno di superiori è possibile effettuare una pre-immatricolazione (pre-iscrizione) al corso di laurea desiderato. Tuttavia, questa operazione non ha lo stesso valore dell’immatricolazione, ma serve solo a fini statistici per il Ministero e gli atenei.

L’immatricolazione vera e propria potrà essere fatta solamente dopo aver conseguito il diploma.

Scadenze

Ogni ateneo stabilisce autonomamente le scadenze per l’immatricolazione, che possono variare anche in base al corso di laurea.

Comunque, in linea generale, possiamo distinguere due situazioni:

I corsi ad accesso libero solitamente aprono le iscrizioni a luglio e possono restare attivi fino a ottobre o novembre . Alcune università prevedono anche una proroga con mora, ossia una sovrattassa per chi si iscrive in ritardo.

solitamente aprono le iscrizioni a . Alcune università prevedono anche una proroga con mora, ossia una sovrattassa per chi si iscrive in ritardo. Invece, i corsi a numero chiuso prevedono scadenze molto più rigide. Solamente dopo aver superato il test di ammissione (di solito tra luglio e settembre) è possibile procedere con l’immatricolazione all’università, sempre entro i termini e modalità indicate nel bando.

Ricorda che, per evitare di perdere la possibilità di iscriverti, è importante monitorare il sito dell’università di interesse, per eventuali dati e termini di scadenza.

Immatricolarsi

Immatricolarsi comporta diversi passaggi, che potrebbero variare a seconda dell’ateneo. Comunque, la procedura standard prevede dei passaggi comuni:

Registrazione al portale online dell’ateneo Compilazione della domanda di immatricolazione con i dati personali, corso scelto ed eventuali allegati Caricare la documentazione richiesta, tra cui diploma Pagamento della prima rata delle tasse universitarie, che ufficializza l’iscrizione Presentazione dell’ISEE universitario (fondamentale per ottenere agevolazioni)

Quanto costa iscriversi all’università?

Il costo per iscriversi all’università varia a seconda dell’ateneo scelto, del corso di laurea e della situazione economica dello studente. Di solito, la tassa di iscrizione (prima rata) varia tra i 200 e i 1.200 euro, a seconda anche dell’ISEE.

A questa somma va aggiunta poi la tassa regionale per il diritto allo studio, obbligatoria in tutta Italia. Questa tassa si aggira tra i 140 e i 170 euro.

È comunque spesso possibile dilazionare l’importo e pagare in più rate. Ma è sempre fondamentale rispettare le scadenze, chi non le rispetta non sarà più abilitato a frequentare corsi, accedere ai servizi universitari e sostenere gli esami.

