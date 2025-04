Test Odontoiatria 2025/2026 alla Link Campus University

Anche per l’anno accademico 2025/2026 l’Università degli Studi Link Campus ha ufficialmente pubblicato il bando per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, presso la sede di Città di Castello. Un’opportunità da non perdere per tutti gli studenti che desiderano intraprendere la carriera di Odontoiatra. In questo articolo troverai tutto ciò che serve sapere sul test di ammissione a Odontoiatria, posti disponibili, modalità di iscrizione e struttura del test.

Il test di ammissione a Odontoiatria, della Link Campus University, si terrà presso la sede di Città di Castello, in Umbria. L’ateneo mette a disposizione un numero programmato di posti, al fine di garantire a ogni studente l’accesso a laboratori, attrezzature e tirocini clinici.

Per l’anno accademico 2025/2026, la Link ha messo a disposizione 60 posti complessivi, ripartiti nel seguente modo:

55 posti sono per i candidati provenienti dai Paesi dell’UE, oltre a cittadini non UE stabilmente residenti in Italia,

5 posti sono riservati a candidati non comunitari residenti all’estero.

Il numero limitato di accessi rende la selezione particolarmente competitiva, è quindi opportuno prepararsi a dovere per affrontare la prova.

La data ufficiale per lo svolgimento del test di Odontoiatria è il 15 maggio 2025, previsto in presenza. L’orario e l’indirizzo esatto saranno pubblicati entro il 12 maggio 2025 sul sito ufficiale dell’università.

Come iscriversi al test di ammissione a Odontoiatria?

Per partecipare al test di ammissione a Odontoiatria è necessario iscriversi tramite sito ufficiale dell’università e seguire passo dopo passo le istruzioni per la compilazione del form. Sarà necessario inserire i propri dati personali, allegare la documentazione richiesta e procedere con il pagamento della quota. Terminati questi passaggi, il sistema rilascerà una ricevuta di iscrizione, che dovrà essere conservata con cura. Eventuali aggiornamenti e comunicazioni avverranno o tramite mail, o tramite pagina istituzionale del corso.

Sarà possibile iscriversi a partire da oggi 11 aprile alle ore 16:00, entro e non oltre le ore 14:00 del 14 maggio 2025. È fondamentale rispettare queste scadenze, eventuali domande inoltrate fuori questa finestra temporale, o in una modalità diversa, non verranno prese in considerazione.

Per la regolare partecipazione al test è necessario versare una quota pari a 200 euro. Il pagamento rappresenta la condizione necessaria per accedere alla prova.

Struttura e domande del test di Odontoiatria

Il test di Odontoiatria è concepito per verificare le conoscenze pregresse in ambito scientifico, la capacità di ragionamento e di comprensione del testo dei candidati. La prova è composta da 60 domande a risposta multipla, con ognuna cinque opzioni di risposta.

Le domande sono suddivise nelle seguenti aree:

23 quesiti di biologia

15 quesiti di chimica

13 quesiti di fisica e matematica

5 quesiti di logica e problem solving

4 quesiti relativi a competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi

Il tempo concesso per completare la prova è di 100 minuti, ciò impone una gestione attenta e bilanciata dei tempi per ogni sezione.

Come prepararsi al meglio

La preparazione al test di ingresso a Odontoiatria richiede metodo, costanza e energia. Allenarsi con materiali aggiornati e realistici darà la possibilità di prendere confidenza con la struttura del test e gestire meglio il tempo.

Gli argomenti trattati nella prova, come sempre, fanno riferimento a programmi ministeriali che coprono il ciclo di studi delle scuole superiori. Tra questi troviamo:

Per biologia, struttura e funzioni cellulari, genetica, biotecnologie e sistemi del corpo umano.

Per chimica, tavola periodica, legami chimici, reazioni chimiche, soluzioni acide e basiche.

Per fisica e matematica sono previsti argomenti di termodinamica, algebra, probabilità e statistica.

Per la parte di logica, comprensione del testo, analisi logica e ragionamenti numerici o verbali.

Per prepararti a dovere è necessario che tu organizzi un piano di studi, definendo i tuoi obiettivi settimanali e alternando studio teorico ed esercizio pratico.

Una delle piattaforme più utilizzate dagli studenti è proprio Universita.it, dove è possibile trovare simulazioni, quiz e test degli anni precedenti. Allenarsi con materiali aggiornati e realistici permette di prendere confidenza con la struttura del test e gestire meglio lo stress da esame.

Perché scegliere la Link Campus University

Studiare Odontoiatria presso l’Università Link Campus non significa solo accedere a un percorso accademico altamente qualificato, ma anche entrare in un contesto dinamico e moderno, sempre orientato verso il mondo del lavoro. Infatti, l’ateneo prende parte attiva nella promozione dell’innovazione, della ricerca scientifica e della collaborazione con professionisti di settore, al fine di offrire agli studenti un’offerta formativa che va ben oltre i confini dell’aula.