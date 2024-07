Test di Medicina e Veterinaria, ultimo appuntamento del 2024

Il conto alla rovescia è iniziato, mancano poco più di tre settimane agli ultimi appuntamenti con i test di Medicina (30 luglio) e Veterinaria (31 luglio), gli ultimi del 2024. I test di Medicina e Veterinaria sono noti per la selettività ed il grande afflusso di candidati ai test, quindi se sogni un futuro in camice bianco, quello di cui avrai bisogno sarà costanza, dedizione e motivazione!

Ma cosa ti aspetta esattamente? Come prepararti al meglio per superare questa sfida?

Questa guida completa ti fornirà tutte le informazioni necessarie di cui avrai bisogno, oltre a consigli pratici e strategie vincenti per superare i test di Medicina e Veterinaria.

Cosa aspettarsi dai test

I test di Medicina e Veterinaria presentano molte analogie, sia a livello strutturale che organizzativo. Infatti entrambe abbracciano le stesse aree di studio nel test d’ingresso, struttura e modalità d’esame. La preparazione di queste aree semantiche andrà a coprire un ampio spettro di conoscenze ed abilità necessarie per poter intraprendere i percorsi formativi in Medicina o Veterinaria con il dovuto successo.

Biologia : una delle materie chiave di questi corsi, dove si andranno ad analizzare le competenze del candidato riguardo la biologia cellulare, molecolare, anatomia e fisiologia.

: una delle materie chiave di questi corsi, dove si andranno ad analizzare le competenze del candidato riguardo la biologia cellulare, molecolare, anatomia e fisiologia. Chimica : anche questa è una materia chiave dei corsi, in questa area verrà presa in considerazione le conoscenze della chimica generale, organica ed inorganica.

: anche questa è una materia chiave dei corsi, in questa area verrà presa in considerazione le conoscenze della chimica generale, organica ed inorganica. Fisica e Matematica : la conoscenza di base della fisica e della matematica saranno applicate al contesto medico e veterinario.

: la conoscenza di base della fisica e della matematica saranno applicate al contesto medico e veterinario. Logica e risoluzione dei problemi : verranno misurate le abilità di ragionamento logico e problem solving.

: verranno misurate le abilità di ragionamento logico e problem solving. Comprensione del testo: in quest’area si valutano le competenze di interpretazione e di comunicazione degli argomenti di tema scientifico.

Oltre alle materie, i due test presentano altre analogie. Infatti anche la struttura e modalità di svolgimento sono uguali. Entrambe sono composti da un totale di 60 quesiti a risposta multipla, da completare entro 100 minuti. I quiz saranno rispettivamente divisi a seconda dell’importanza della materia nel corso:

Biologia 19 quesiti

Chimica 19 quesiti

Fisica e Matematica 13 quesiti

Logica e risoluzione dei problemi 5 quesiti

Comprensione del testo 4 quesiti

Il punteggio verrà assegnato allo stesso modo: 1 punto per ogni risposta esatta, -0.25 per ogni risposta sbagliata, mentre 0 punti per le risposte non date.

I test si svolgeranno in modalità computer-based, sarà fondamentale presentarsi in possesso di un documento d’identità e con il codice a barre consegnato al momento dell’iscrizione.

Come prepararti al meglio per i test di Medicina e Veterinaria

Sul nostro sito potrai godere di una vasta gamma di risorse, a dir poco essenziali, per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi! Ecco ciò che puoi trovare:

Simulazioni di esame inedite e brevi simulazioni con correzione commentata, al fine di comprendere i tuoi errori e non commetterli più

e brevi simulazioni con correzione commentata, al fine di comprendere i tuoi errori e non commetterli più Lista completa degli scorsi test di ammissione di Medicina, dal 2011 fino agli ultimi, completamente gratuiti ed usufruibili.

di Medicina, dal 2011 fino agli ultimi, completamente gratuiti ed usufruibili. Bandi ed aggiornamenti , per non rimanere mai indietro con le novità!

, per non rimanere mai indietro con le novità! Calendario dei test con tutti gli appuntamenti e le date fissate, in tal modo non perderai nessuna opportunità.

con tutti gli appuntamenti e le date fissate, in tal modo non perderai nessuna opportunità. Date dei nostri eventi, come webinar gratuiti per la preparazione e studio ai test d’ingresso con professionisti del settore.

per la preparazione e studio ai test d’ingresso con professionisti del settore. Statistiche e analisi riguardo i test degli anni precedenti, al fine di farsi un’idea della media generale ed il livello di preparazione dei possibili candidati.

Ma udite udite, anche il MUR quest’anno ha pubblicato una banca dati con circa 3.500 quesiti a disposizione di tutti! Basterà scaricare i PDF e potrai iniziare da subito.

Segui la strada verso il successo!

Per arrivare fino in fondo a questa sfida dovrai metterci il massimo impegno che hai a disposizione, sacrificando tempo e sudore per essere impeccabile in sede d’esame. Se seguirai questi piccoli passi, sarai pronto a tutti gli effetti per il test d’ammissione.

Organizzazione e gestione del tempo.

Focus su tutte le aree tematiche e piccoli argomenti che non ricordi perfettamente.

Riposati bene e prenditi delle pause durante lo studio.

Abbi fiducia in te stesso e nelle tue capacità.

Sii sempre motivato.

Non dimenticarti di sfruttare al massimo le risorse che potrai trovare online sul nostro sito. Approfondendo le conoscenze base delle materie chiave aumenterai le possibilità di successo. Non arrenderti di fronte le difficoltà che troverai, ma combattile e trasformale in opportunità di crescita!

