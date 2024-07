TOLC-I, guida per il Test di Ammissione in Ingegneria

Se hai il desiderio di intraprendere il percorso di studi di Ingegneria avrai bisogno di dimostrare le tue capacità e conoscenze superando il test d’ingresso TOLC-I. Ma da dove iniziare? Cosa studiare per prepararsi al test di ammissione? Segui questa guida per il TOLC-I, sarà utile per affrontare il test di ammissione in Ingegneria, ti forniremo le informazioni e consigli necessari per affrontare la prova.

La facoltà di Ingegneria offre un percorso di studi che ti darà modo di acquisire competenze tecniche e scientifiche delle quali avrai bisogno nel mondo del lavoro. L’Ingegnere è una figura professionale molto richiesta nel mondo del lavoro, impiegati in una vasta gamma di settori. Se vuoi intraprendere questo percorso, allora preparati al meglio per il TOLC-I, il test di ammissione ad Ingegneria.

TOLC-I, cos’è?

Il TOLC-I è un test erogato da CISIA, un associazione che ha l’obiettivo di sviluppare servizi per l’accesso all’università. Questo test è utilizzato in molti atenei per l’ammissione alla facoltà di Ingegneria e misura le competenze dei candidati nelle materie di indirizzo. Il TOLC-I è stato introdotto per garantire equità e trasparenza, confrontando in modo oggettivo la preparazione dei candidati ed utilizzando gli stessi criteri nonostante il test venga svolto in diversi atenei.

Il test è standardizzato a livello nazionale e può essere svolto più volte durante un anno, da febbraio a novembre. CISIA dà la possibilità di poter partecipare al TOLC-I sia in presenza, nell’università dove dovrai iscriverti, sia comodamente da casa, con la modalità TOLC@CASA. Importante sarà mantenerti aggiornato su date e scadenze dell’ateneo dove vorrai frequentare il corso formativo e presentare domanda entro i tempi da loro forniti.

Struttura del test di ammissione in Ingegneria

La struttura del TOLC-I si differenzia in 4 sezioni principali, dove si andrà ad analizzare le competenze e nozioni di base dei candidati nelle materie di indirizzo con dei quesiti a risposta multipla. Ogni sezione valuta delle specifiche competenze, tra di esse troviamo:

Matematica : composta da 20 quesiti che andranno a valutare le competenze di algebra, geometria ed analisi matematica.

: composta da 20 quesiti che andranno a valutare le competenze di algebra, geometria ed analisi matematica. Logica : composta da 10 quesiti, le domande verteranno su argomenti di logica e problem solving.

: composta da 10 quesiti, le domande verteranno su argomenti di logica e problem solving. Scienze : che comprende 10 quesiti sulle materie di fisica, chimica e biologia.

: che comprende 10 quesiti sulle materie di fisica, chimica e biologia. Comprensione del testo: 10 quesiti che verteranno sulla comprensione del test di articoli scientifici o testi letterari.

Avrai a disposizione un totale di 110 minuti per completare queste 4 sezioni, di cui solitamente vengono assegnati 50 minuti per matematica e 20 minuti per ciascuna delle altre sezioni. Al termine di queste sezioni principali potrai decidere di svolgere anche la sezione di inglese, una sezione facoltativa composta da 15 quesiti da risolvere in 15 minuti.

Il punteggio viene calcolato in base al numero di domande corrette, errate e non date secondo i seguenti criteri:

Risposte corrette 1 punto

Risposte errate -0.25 punti

Risposte non date 0 punti

Per la sezione di inglese le risposte errate non saranno conteggiate.

Consigli utili per prepararsi al TOLC-I

La guida che ti forniamo per il TOLC-I rappresenta uno strumento che ti accompagnerà nel processo di preparazione al test di ammissione in Ingegneria. Per prepararti ad affrontare questa prova dovrai munirti di impegno e dedizione, dovrai spaziare tra studio teorico ed esperienza pratica. Ecco alcuni consigli che ti aiuteranno a prepararti al migliore dei modi:

Studia i concetti chiave : dovrai ripassare i concetti chiave delle materie di matematica, fisica, chimica e biologia, che saranno oggetto di esame.

: dovrai ripassare i concetti chiave delle materie di matematica, fisica, chimica e biologia, che saranno oggetto di esame. Organizza il tuo tempo : l’organizzazione di un piano di studi è fondamentale per far sì che tu arrivi alla data prestabilita con la giusta preparazione teorica.

: l’organizzazione di un piano di studi è fondamentale per far sì che tu arrivi alla data prestabilita con la giusta preparazione teorica. Esercitati con le simulazioni online : sul nostro sito troverai una simulazione d’esame gratuita con la quale potrai esercitarti, familiarizzando con la struttura del test e con il tipo di domande che ti verranno fornite all’esame di ammissione.

: sul nostro sito troverai una simulazione d’esame gratuita con la quale potrai esercitarti, familiarizzando con la struttura del test e con il tipo di domande che ti verranno fornite all’esame di ammissione. Segui webinar e preparati con esperti: se troverai difficoltà nella preparazione cerca supporto online che ti aiuterà a comprendere gli ostacoli che ti si presenteranno.

Inizia a prepararti al test e non perderti nessun aggiornamento!

Non perdere l’opportunità di prepararti nel migliore dei modi per affrontare questa sfida, inizia da subito ad allenarti e ripassare le materie di indirizzo. Sul nostro sito avrai la possibilità di svolgere la simulazione del TOLC-I che ti aiuterà a familiarizzare con la struttura dell’esame, identificare i tuoi punti deboli e monitorare i tuoi progressi.

Oltre alla simulazione di esame troverai anche una sezione dedicata a date, aggiornamenti e statistiche che ti saranno utili per rimanere aggiornato e prepararti alla prova da sostenere!