Architettura, guida e consigli per il test d’ingresso

Se il tuo desiderio è quello di progettare edifici iconici, spazi urbani innovativi e soluzioni abitative sostenibili, il corso di laurea in Architettura è il percorso giusto per te! L’Architettura non è solo una professione, viene considerata un mix tra l’arte, la scienza e la passione. Il corso si sviluppa in cinque anni, nei quali imparerai a progettare ogni tipo di struttura, come case private, edifici pubblici ed infrastrutture. Studierai anche la storia dell’Architettura, le teorie urbanistiche, materiali di costruzione e tecnologie avanzate.

Ma per intraprendere questo percorso di studi, dovrai superare il test d’ammissione. Non preoccuparti, perché in questo articolo ti forniremo guida e consigli per superare questa prova e simulazione per allenarti a dovere!

Come è strutturato il test di ammissione di Architettura?

L’esame di ammissione alla facoltà di Architettura è un test a livello nazionale che va a valutare le conoscenze ed attitudini delle materie d’indirizzo. Per superare con successo l’esame ti consigliamo di ripassare le seguenti materie, sul quale verterà il test d’ingresso:

Disegno e rappresentazione : disegno a mano libera, geometria descrittiva e prospettiva.

: disegno a mano libera, geometria descrittiva e prospettiva. Storia : storia della cultura artistica ed architettonica.

: storia della cultura artistica ed architettonica. Cultura generale : storia, geografia, attualità.

: storia, geografia, attualità. Logica : ragionamento verbale, astratto e numerico.

: ragionamento verbale, astratto e numerico. Matematica e fisica: geometria, trigonometria e fisica.

Tutte queste aree saranno alla base del corso di studi della facoltà di Architettura. Non sottovalutare nessuna area, poiché il test è progettato per analizzare le tue competenze a 360°, quindi ogni sezione può fare la differenza.

Il test di ammissione verrà svolto in un limite di tempo di 100 minuti, ed è composto da 80 domande a risposta multipla. Le domande sono suddivise in base all’area di studi:

Cultura generale 20 domande

Logica 20 domande

Disegno e rappresentazione 16 domande

Matematica e fisica 14 domande

Storia 10 domande

Verrà attribuito un punteggio a seconda dell’esito delle domande; corrette 1 punto, sbagliate -0.25 punti, incompleta 0 punti.

Che opportunità lavorative offre la Laurea in Architettura?

Il corso di Laurea in Architettura apre le porte a una vasta gamma di professioni. Se scegli di diventare un architetto potrai trovare occupazione sia come libero professionista, oppure lavorare nel settore pubblico.

Tra le professioni più gettonate possiamo trovare:

Architetto libero professionista : progettazione di edifici e spazi per clienti privati e pubblici.

: progettazione di edifici e spazi per clienti privati e pubblici. Dipendenti di studi di architettura : collaborazione con altri professionisti architetti.

: collaborazione con altri professionisti architetti. Funzionario pubblico : lavoro in enti pubblici per gestione e realizzazione di edifici e spazi pubblici.

: lavoro in enti pubblici per gestione e realizzazione di edifici e spazi pubblici. Docente universitario : insegnamento e ricerca nel campo dell’architettura.

: insegnamento e ricerca nel campo dell’architettura. Giornalista specializzato: scrittura di articoli tra cui recensioni e novità riguardo topic di architettura e design.

Preparati al meglio per superare il test d’ingresso

Il test di ammissione di Architettura è una sfida complicata, ma non impossibile con la giusta preparazione. Segui questi consigli per prepararti al meglio all’esame:

Organizzazione del tempo: tieni sotto controllo il tempo che hai a disposizione, creando un piano di studi realistico, dedicando più tempo alle aree più importanti.

Svolgi tante simulazioni: l’importanza delle simulazioni è altissima, così in modo da familiarizzare con la struttura d’esame e comprendere in quali aree hai bisogno di un focus di studio maggiore.

Ripassa le basi: non trascurare nessuna area di studi sul quale verterà il test d’ammissione.

Ricorda che la chiave del successo è nella preparazione costante e mirata. Allenati con la nostra simulazione e preparati a superare la prova di settembre!