Farmacia, corso di laurea magistrale a ciclo unico

La facoltà di Farmacia presenta un corso di laurea magistrale a ciclo unico che, a differenza dei corsi di laurea triennale e magistrale, è un corso integrato che dura 5 anni. Ciò significa che una volta intrapreso il percorso formativo in Farmacia, ne uscirai conseguendo il titolo di laurea magistrale, senza dover seguire un corso ulteriore.

Grazie a questo metodo gli alunni potranno godere di una formazione completa ed approfondita durante tutto il percorso formativo. Con la durata del corso di 5 anni avrai la possibilità di specializzarti in aree specifiche del settore farmaceutico e, al termine degli studi, sarai abilitato all’esercizio della professione. In questo modo gli studenti avranno un accesso più rapido al mondo del lavoro, senza dover seguire ulteriori corsi formativi o abilitativi.

Cosa si studia nel corso di laurea di Farmacia?

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico di Farmacia ti preparerà in diverse aree che ti daranno la possibilità di diventare un esperto professionista. Imparerai a conoscere le strutture, proprietà e principi dei farmaci, studiando come interagiscono con l’organismo umano e quali effetti collaterali potrebbero esserci.

Tra i corsi di studio più importanti, considerate anche materie di base fondamentali che ti forniranno di una solida base di nozioni, possiamo trovare:

Chimica : questa materia ti doterà dei concetti fondamentali della chimica, al fine di comprendere la composizione dei farmaci ed i loro meccanismi d’azione.

: questa materia ti doterà dei concetti fondamentali della chimica, al fine di comprendere la composizione dei farmaci ed i loro meccanismi d’azione. Biochimica : dove studierai i processi chimici che avvengono negli organismi viventi. Questa materia è fondamentale per comprendere l’interazione dei farmaci con l’organismo umano.

: dove studierai i processi chimici che avvengono negli organismi viventi. Questa materia è fondamentale per comprendere l’interazione dei farmaci con l’organismo umano. Fisiologia : studierai il funzionamento dell’organismo umano e dei singoli organi.

: studierai il funzionamento dell’organismo umano e dei singoli organi. Anatomia Umana: imparerai a conoscere la struttura del corpo umano, dai tessuti, alle cellule ed organi. Fondamentale per comprendere dove e come agiscono i farmaci.

Ma la formazione non si limiterà solamente allo studio teorico della materia, infatti l’organizzazione di laboratori ed attività pratiche saranno al centro del percorso formativo. Imparerai ad utilizzare e preparare diverse forme farmaceutiche, come compresse, soluzioni iniettabili e creme.

Studierai anche la legislazione farmaceutica, fondamentale affinché tu sappia tutte le norme che regolano il settore garantendo la sicurezza ai pazienti e clienti.

Preparati e supera il test di ammissione per accedere alla facoltà

L’accesso al corso di laurea di Farmacia è a numero programmato, ciò significa che per accedere al percorso formativo sarà essenziale che tu superi un’esame, il TOLC-F.

Il TOLC-F è un test online, erogato da CISIA, che ha il compito di verificare le tue competenze nelle diverse materie di indirizzo:

Biologia : verranno analizzate le nozioni generale in biologia come lo studio della cellula, la genetica e la fisiologia umana.

: verranno analizzate le nozioni generale in biologia come lo studio della cellula, la genetica e la fisiologia umana. Chimica : sarà importante conoscere la chimica di base ed i suoi funzionamenti.

: sarà importante conoscere la chimica di base ed i suoi funzionamenti. Matematica e Fisica : per comprendere a pieno i principi scientifici chimici, fisici e biologici.

: per comprendere a pieno i principi scientifici chimici, fisici e biologici. Comprensione del testo: per valutare le tue capacità di ragionamento logico ed analisi.

La durata del test sarà di 110 minuti e sarà composto da un questionario di 50 domande a risposta multipla. I criteri di punteggio seguono quelli predefiniti dei TOLC, quindi per ogni risposta corretta 1 punto, per ogni risposta errata -0.25 punti, mentre le risposte non date 0 punti.

Perchè tu possa affrontare al meglio la sfida imposta dal TOLC-F, la cosa migliore è la preparazione, oltre che teorica, anche pratica. Sul nostro sito offriamo una simulazione della prova d’esame che dovrai svolgere per accedere alla facoltà di Farmacia. Svolgere ripetutamente il test ti darà l’opportunità di familiarizzare con il test e con le tipologie di domande. Affinché tu possa metterti alla prova ed identificare i punti in cui sei più carente e migliorare la preparazione in vista d’esame.

Le nostre simulazioni saranno uno strumento molto importante per guidarti verso la strada del successo

Grazie a queste potrai svolgere dei passi importanti per proseguire la tua preparazione:

Familiarità con la struttura

Riconoscere i propri punti deboli e migliorare le aree in cui c’è bisogno

Esercitazione con delle domande nello stesso stile di quelle del test d’ammissione

Tenere i tuoi progressi monitorati ed adattare la tua preparazione di conseguenza

Feedback immediato per capire i tuoi errori

Non perdere l’opportunità di prepararti al meglio per il TOLC-F! Svolgi subito la nostra simulazione gratuita ed inizia a prepararti per la prova di Farmacia.