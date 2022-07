Cosa si studia in Scienze della Comunicazione?

Scienze della Comunicazione è una disciplina che studia la struttura dei processi e dei fenomeni comunicativi sotto il punto di vista sociologico.

In questo scenario sociale dominato dalla comunicazione multimediale e dai nuovi media, una laurea in Scienze della Comunicazione potrebbe essere molto richiesta nel mondo del lavoro.

Il corso di studio in questione, infatti, permette di acquisire competenze specifiche nel campo dell’informazione e della comunicazione di massa. Dopo la laurea, lo studente saprà utilizzare tutte le tecniche comunicative per la divulgazione di informazioni sia sui media digitali sia su quelli tradizionali. Inoltre, obiettivo di questa disciplina è anche quello di insegnare il linguaggio utilizzato nei contesti di marketing, nelle pubblicità e nella comunicazione pubblica e sociale.

Di solito, le università forniscono le competenze base che riguardano il mondo della comunicazione e poi dividono il corso in vari curricula. In questo modo lo studente potrà scegliere il percorso più adeguato alle sue preferenze, per approfondire i contesti e le tematiche di interesse.

Che materie si studiano in Scienze della Comunicazione?

Ovviamente, ogni università prevede il proprio piano di studi per ogni facoltà. Tuttavia, parlando in modo generale, possiamo dire che le materie studiate in questo corso sono prevalentemente di tipo umanistico. Sicuramente le principale saranno orientate verso

sociologia;

antropologia;

marketing;

statistica;

inglese;

storia;

economia;

comunicazione (aziendale, politica, pubblica ecc.)

Seguirete poi dei corsi più specifici in base all’indirizzo che sceglierete di seguire e che fa più al caso vostro.

Accesso libero o programmato?

No, la facoltà di scienze della comunicazione non è a numero programmato. Tuttavia, è possibile che in alcuni atenei essa sia a numero chiuso. Questo significa che è probabile che verrete sottoposti a un test di accesso per poter partecipare ai corsi.

I test previsti in questo caso riguardano domande di cultura generale, attualità, mass media, comunicazione, pubblicità, informatica, italiano e inglese.

Se non vuoi correre rischi e vuoi arrivare preparato ai test d’ingresso, ti consigliamo di esercitarti gratuitamente qui!

Cosa fare dopo la laurea in Scienze della comunicazione?

Gli sbocchi lavorativi per un laureato in Scienze della Comunicazione possono essere molto numerosi. Questo perché nel mondo di oggi la comunicazione ricopre un ruolo fondamentale nella società e i professionisti del campo sono sempre più richiesti.

Il laureato in Scienze della Comunicazione avrà delle competenze tali da diventare esperto di

trasferimento e trattamento delle informazioni;

pubblicità e pubbliche relazioni;

marketing;

servizi culturali;

organizzazione di fiere, convegni ed eventi culturali;

giornalismo e comunicazione multimediale;

Information and Communication Technologies.

Alcuni lavori che si possono fare diventando dei professionisti in questo settore sono:

tecnico delle pubbliche relazioni : pianifica, progetta e gestisce le relazioni tra l’organizzazione per cui lavora, i media e il pubblico;

: pianifica, progetta e gestisce le relazioni tra l’organizzazione per cui lavora, i media e il pubblico; tecnico della pubblicità : si occupa di progettare e creare a livello strategico e di contenuto una pubblicità per un’azienda, un prodotto o un servizio;

: si occupa di progettare e creare a livello strategico e di contenuto una pubblicità per un’azienda, un prodotto o un servizio; editor : è colui che legge e analizza i testi dei libri prima che vengano pubblicati. Ha il compito di suggerire le modifiche e le revisioni necessarie per far in modo che il testo di allinei con le linee guida della casa editrice. In alcuni casi, soprattutto in quelli dove è prevista una traduzione, può fungere anche da revisore di bozze e delle traduzioni;

: è colui che legge e analizza i testi dei libri prima che vengano pubblicati. Ha il compito di suggerire le modifiche e le revisioni necessarie per far in modo che il testo di allinei con le linee guida della casa editrice. In alcuni casi, soprattutto in quelli dove è prevista una traduzione, può fungere anche da revisore di bozze e delle traduzioni; giornalista ;

; social media manager: si occupa di presidiare i profili social in modo strategico per diffondere e incentivare l’immagine di un brand o di un prodotto.

Gli sbocchi lavorativi in questo contesto, ovviamente, non sono solo questi. Quelli elencati possono solo essere di esempio e da spunto per tutte le opportunità che questo percorso di studi può offrire.

Dove studiare Scienze della Comunicazione?

Le università che offrono un corso di qualità in Scienze della Comunicazione sono numerosissime. Tuttavia, il QS World University Rankings ci suggerisce che le migliori università in Italia ad offrire questo insegnamento sono:

Alma Mater Studiorum (Università degli Studi di Bologna); La Sapienza di Roma; La Statale di Milano;

In ogni caso, ottimi corsi di studio vengono offerti anche da altre università italiane come quella di Pavia, di Padova, Torino, Siena, Perugia, Macerata e altre ancora.

Hai già scelto che professionista della comunicazione diventare?