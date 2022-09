Dove studiare farmacia in Italia: le migliori università del 2022

Quello di farmacia è un corso di studi molto impegnativo che ha la durata di 5 anni e a cui si accede tramite un test di ingresso. Sicuramente, questo percorso formativo richiede grande impegno e forte dedizione. Ecco perché, una volta presa la decisione di affrontarlo, è bene valutare la risposta a una domanda: dove studiare farmacia?

Qualsiasi scelta, ovviamente, risulterà più che valida. Tuttavia, vediamo quali sono le migliori università per studiare farmacia in Italia.

Top 10: migliori università dove studiare farmacia

Come al solito, per definire la nostra classifica, useremo il ranking del QS World University. Da qui, infatti, selezioneremo solo le prime dieci università italiane riconosciute come migliori a livello globale.

Vediamo insieme quali sono!

Sfuggono per poco alla top 10 delle migliori università d’Italia per studiare farmacia l’Università di Torino, quella di Perugia, di Bari e di Salerno.

Un motivo di orgoglio per questa classifica all’italiana è che le prime quattro università elencate sono posizionate tra le prime 100 al mondo. L’ateneo di Milano occupa addirittura il 34° posto con un punteggio complessivo di 81,3. A seguire, La Sapienza si classifica al 70° posto, l’ateneo bolognese all’89° e quello di Padova al 100°, con l’ottimo punteggio di 74,7.

Corsi di specializzazione in farmacia

Tutte le università elencate offrono sicuramente il corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia. Vediamo, però, quali di queste offrono anche corsi di specializzazione nello stesso ambito.

La Statale di Milano, ad esempio, eroga un master di II livello in Farmacia e Farmacologia Oncologica. Questo corso ha l’obiettivo di consolidare le conoscenze per gestire in modo efficace la terapia oncologica.

A Roma, invece, La Sapienza offre un master di II livello in Medicina integrata in Farmacia. Il corso annuale mira a fornire degli approfondimenti sugli elementi metodologici dei diversi approcci terapeutici che contraddistinguono la Medicina e che ne permettono l’integrazione con le metodiche farmaceutiche tradizionali.

Anche l’Alma Mater presenta un master di II livello: quello in Farmacia clinica oncologia 4.0. Esso forma professionisti specializzati sia nella gestione della farmacia oncologica, sia nell’assistenza ai pazienti in terapia.

A Padova, dopo il percorso di Farmacia possono essere scelti diversi master e corsi di perfezionamento. Alcuni di questi sono Qualità e sicurezza degli alimenti e Tecnologo della qualità e dei processi industriali farmaceutici.

L’ateneo di Pavia, oltre al classico corso di Farmacia, eroga anche quello in Chimica e Tecnologia farmaceutica. In più, offre una serie di master di II livello molto interessanti. Essi trattano diversi campi di specializzazione. Infatti, si va dal marketing management del settore farmaceutico alla progettazione e sviluppo di farmaci, fino ad arrivare anche alle scienze cosmetologiche.

Oltre a questi atenei ce ne sono altri altrettanto validi in Italia. Se vuoi scoprire tutte le università in cui studiare farmacia consulta questo articolo!