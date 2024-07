INPS: in arrivo 400 borse di studio per studenti universitari

L’INPS ha lanciato il bando di concorso che mette a disposizione 477 borse di studio per l’anno accademico 2024-25 per gli studenti iscritti all’università. I destinatari sono i figli e orfani di dipendenti e pensionati del pubblico impiego, che saranno ammessi nei 57 Collegi Universitari di Merito italiani. Il valore delle borse di studio va da 9.500 a 12.500 euro ed è proporzionato al valore ISEE.

Le borse di studio INPS

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha lanciato il bando di concorso che mette a disposizione 477 borse di studio per l’anno accademico 2024-25 per gli studenti iscritti all’università, figli e orfani di dipendenti e pensionati del pubblico impiego. Gli ammessi saranno nei 57 Collegi Universitari di Merito italiani, riconosciuti e accreditati dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

I Collegi Universitari di Merito sono enti non profit in cui gli studenti iscritti alle università, oltre a usufruire di vitto e alloggio, seguono un percorso formativo di eccellenza. Parallelo agli studi universitari e orientato allo sviluppo di soft skills, alla preparazione del mondo del lavoro e alla mobilità internazionale. Gli studenti sono ammessi ai Collegi attraverso un concorso che ne valuta i meriti scolastici e accademici, oltre alle motivazioni, indipendentemente dal reddito.

Per gli studenti che accederanno ai Collegi nel prossimo anno accademico saranno disponibili complessivamente più di 1000 borse di studio garantite, oltre che dagli enti gestori dei Collegi, da aziende, fondazioni e altri enti con cui CCUM ha stretto accordi, tra cui INPS e Fondazione Enpam.

A queste si aggiungono le oltre 3.000 borse di studio erogate per gli studenti che sono entrati in Collegio negli anni precedenti. I Collegi sono 57 e si trovano in 18 città italiane:

Nord: Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze, Padova, Trieste, Genova, Pavia, Brescia, Modena, Verona, Perugia.

Sud: Napoli, Palermo, Bari, Brescia, Catania, Cagliari.

Il bando di concorso

Le 477 borse di studio messe a bando dall’INPS sono riservate a figli e orfani dei dipendenti e dei pensionati pubblici che saranno ammessi ai Collegi di Merito per la copertura parziale o totale delle rette nell’anno accademico 2024-25. I contributi saranno erogati agli studenti beneficiari anche negli anni successivi al primo per tutta la durata del percorso accademico, se continueranno a essere rispettati i requisiti di merito previsti da bando.

Per fare domanda gli studenti:

non devono essere in ritardo di oltre due anni nella carriera scolastica;

devono essere inoccupati o disoccupati alla data di presentazione della domanda;

non devono aver superato il 26° anno di età alla data di scadenza del bando;

non devono essere stati allontanati da una struttura collegiale per motivi disciplinari;

non devono aver riportato condanne penali o non devono aver procedimenti penali in corso;

non devono usufruire di alcuna provvidenza scolastica, in denaro o in servizi, di valore superiore a 6.000 euro complessivi, erogata dallo Stato o da altri Enti ed Istituzioni pubbliche o private per l’anno accademico 2024/2025

non devono essere assegnatari di un posto in Collegio nelle strutture di proprietà dell’INPS.

Qui è possibile leggere e scaricare il bando di concorso.