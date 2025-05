Corsi di specializzazione per docenti precari e con titolo estero

Sono aperte le preiscrizioni ai corsi di specializzazione per docenti precari e con il titolo estero. Infatti, mentre i Decreti Ministeriali n. 75/2025 e n. 77/2025, previsti dagli articoli 6 e 7 del Decreto-Legge 71/2024, sono in fase di definizione, molti Ateni si stanno attivando per il via ai corsi.

Questi percorsi sono rivolti a due categorie specifiche di insegnanti:

Docenti con almeno tre anni di servizio su posti di sostegno nello stesso grado scolastico.

Docenti con titolo di specializzazione conseguito all’estero, (in attesa del riconoscimento con contenzioso attivo).

Questi nuovi corsi di specializzazione per il Sostegno Didattico rappresentano un’opportunità concreta per ottenere una specializzazione riconosciuta.

I corsi per docenti e con titolo estero

I percorsi sono destinati a specifici docenti, i quali possono accedere ai:

40 CFU

Se si hanno almeno tre anni di servizio su posto di sostegno, anche non consecutivi, nel medesimo grado di istruzione negli ultimi cinque anni, e siano in possesso di un titolo di accesso valido per l’insegnamento in quel grado. Considerata l’esperienza professionale maturata, il tirocinio è da considerarsi già assolto.

48 CFU

Per i docenti privi di esperienza professionale specifica, con almeno 12 CFU dedicati all’attività di tirocinio e che abbiamo un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in un Paese dell’Unione Europea.

36 CFU

Per coloro che abbiano maturato almeno un anno di servizio sul grado di istruzione pertinente in Italia; per questi, il tirocinio si intende espletato e concluso.

Il supporto di Universita.it

