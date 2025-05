Presidenti commissione Maturità 2025, oggi online i nomi

Finalmente dopo settimane di attesa, oggi, 13 maggio 2025, arrivano i tanto attesi nomi dei presidenti di commissione della Maturità 2025. È un momento cruciale per tutti gli studenti e i docenti, dato che la notizia sancirà anche l’inizio del conto alla rovescia verso l’Esame di Stato, che inizierà il 18 giugno con la prima prova scritta. Queste figure, infatti, giocano un ruolo centrale nello svolgimento della Maturità.

La selezione, la composizione e l’assegnazione dei commissari sono regolate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e gestite a livello operativo dagli Uffici Scolastici Regionali (USR).

Dove trovare la lista dei Presidenti commissione Maturità 2025

Il MIM, con la nota n. 17978 del 7 maggio 2025, ha ufficializzato che oggi, 13 maggio, saranno pubblicati i nominativi dei presidenti di commissione esterni per la Maturità 2025. La pubblicazione avverrà a livello territoriale, per cui ogni USR (Ufficio Scolastico Regionale) sarà responsabile della diffusione dei propri elenchi, suddivisi in genere, provincia e ambito territoriale scolastico.

Per trovare la lista dei Presidenti di commissione della Maturità 2025 bisogna seguire determinati passaggi:

Accedere al sito ufficiale del proprio USR di riferimento (es. USR Lombardia, USR Lazio…). Cercare la sezione ‘Esami di Stato’ o ‘Esami conclusivi del secondo ciclo’. Scaricare il documento PDF contenente l’elenco dei presidenti di commissione esterni. Solitamente sono suddivisi per istituto o codice meccanografico.

In alternativa, alcuni USR rendono disponibili motori di ricerca interni per trovare i presidenti associati al proprio istituto.

Quando escono i commissari esterni della Maturità 2025

Diversamente dai Presidenti di commissione Maturità, i nominativi dei commissari esterni non verranno pubblicati oggi. Il MIM non ha ancora fissato una data ufficiale per la pubblicazione, ma possiamo procedere con delle stime tenendo conto degli anni precedenti. Ad esempio, nel 2024, i nomi dei commissari esterni vennero resi noti il 5 giugno. Per il 2025, quindi, si prevede la pubblicazione tra il 3 e il 6 giugno, o comunque entro la prima settimana del meso, affinché le scuole abbiano il tempo necessario per organizzarsi.

Anche per questo caso, la pubblicazione dei nomi avverrà tramite USR, suddividendo gli elenchi per istituto scolastico. Nell’elenco saranno presenti:

Nome e cognome del commissario

Materia di competenza

Codice dell’istituto scolastico di destinazione

Composizione dettagliata della commissione

Solitamente ogni scuola riceve tre commissari esterni, ciascuno con una materia assegnata diversa.

Com’è composta la commissione d’esame di Maturità?

La struttura delle commissioni resta invariata rispetto al 2024 e prevede una composizione mista:

Ruolo Numero Provenienza Presidente 1 Esterno Commissari esterni 3 Altra scuola Commissari interni 3 Docenti della classe

In cui, i commissari interni vengono scelti dal Consiglio di classe e sono docenti che seguono gli studenti durante l’anno. Mentre i commissari esterni e il presidente di commissione d’esame di Maturità vengono nominati dal MIM e dagli USR e provengono da altre scuole e ambiti territoriali. Il presidente ha il ruolo di garantire correttezza nella procedura e coordinare le operazioni d’esame.

Le discipline affidate ai commissari esterni sono state rese note dal Ministero a fine gennaio 2025, in concomitanza con la pubblicazione delle materie della seconda prova. Una comunicazione molto importante per tutti gli studenti, che possono così prepararsi sapendo quali materie saranno valutate da un docente esterno.

Le scelte delle materie variano a seconda del tipo di istituto:

Licei Classico: Latino e Greco

Scientifico: Matematica o Fisica

Linguistico: Lingue straniere

Artistico: Discipline progettuali Istituti Tecnici Economico: Economia aziendale

Tecnologico: Meccanica, elettronica, informatica Istituti Professionali Servizi per l’enogastronomia: Scienze degli alimenti

Industria e artigianato: Tecnologie applicate

Per trovare le materie affidate ai commissari esterni il MIM ha predisposto un motore di ricerca ufficiale online, nel quale potrai selezionare:

Regione

Provincia

Tipo di scuola

Indirizzo di studi

Il sistema restituisce poi le materie affidate ai commissari esterni per ogni specifico indirizzo. Motore di ricerca materie commissari esterni MIM.

Cosa possono e cosa non possono fare i commissari esterni

I commissari esterni partecipano attivamente alla sessione d’esame, contribuendo alla:

Correzione delle prove scritte

Valutazione del colloquio orale

Definizione del punteggio finale

Non hanno alcuna relazione pregressa con gli studenti, garantendo una valutazione imparziale. Purtroppo però, questo aspetto viene preso con molta ansia da parte dei maturandi, che li temono per delle possibili domande impreviste o imbattersi in metodi diversi da quelli abituali.

Ricorda che l’Esame di Stato è un momento importante, non solo per la tua carriera scolastica ma anche per la crescita personale. Con le giuste informazioni, una buona pianificazione e una preparazione consapevole, affrontarlo sarà sicuramente più facile.