Test di medicina 2024, simulazione nazionale con TheFaculty

Manca ormai una settimana al test di ammissione di medicina per l’anno accademico 2024/2025. Il 30 luglio sarà la seconda ed ultima data disponibile se stai aspirando ad intraprendere questo percorso di studi. Ma non preoccuparti, hai ancora tempo per esercitarti ed affinare le tue abilità. Oltre alle varie simulazioni d’esame che puoi compilare gratuitamente online, TheFaculty, piattaforma innovativa dedicata all’orientamento universitario, ha organizzato una simulazione nazionale online in real time, che rispecchia le modalità del test di medicina vero e proprio. La simulazione avrà luogo in remoto, dando la possibilità a tutti di poter partecipare direttamente sulla piattaforma di TheFaculty.

Test di medicina realistico per misurare le tue abilità

La simulazione nazionale avrà luogo venerdì 26 luglio e sarà un’occasione imperdibile per mettere alla prova le tue abilità e misurare il tuo livello di preparazione. Il test rispecchia esattamente la struttura del test ufficiale del 30 luglio, composto da 60 quesiti che verranno estratti dalla banca dati ufficiale, andando a coprire tutte le aree tematiche previste dal test di medicina.

I quesiti manterranno anche la stessa suddivisione nelle varie materie in base alla prova reale, con 23 di Biologia, 15 di Chimica, 13 di Matematica e Fisica, 5 di Logica e 4 di Comprensione del Testo. Avrai a disposizione 100 minuti per rispondere a tutte le domande, dovrai quindi gestire nel migliore dei modi il tuo tempo al fine di affrontare ogni sezione del test.

Come partecipare alla simulazione nazionale?

Per poter partecipare alla simulazione nazionale basterà che tu ti iscriva sulla piattaforma di TheFaculty, completamente gratuita, e connetterti il 26 luglio alle 13 precise in quanto il test sarà in real time in tutta Italia. Potrai accedere o dal loro sito ufficiale oppure, comodamente dal tuo smartphone, scaricando l’app che è disponibile sia su iOs che Android.

L’obiettivo sarà quello di creare una prova che rispecchia al 100% il test di ammissione, sia nelle modalità, che nella struttura e tempistiche, permettendo agli studenti di misurarsi su una simulazione uguale per tutti.

Il punteggio anche seguirà lo stesso criterio del test ufficiale; 1.5 punti per le risposte corrette, -0.4 per le risposte errate, mentre quelle non date avranno valenza 0.

Non perdere l’occasione di prepararti al meglio per il test di medicina!

La simulazione del 26 luglio è un’ottima trovata per dar modo agli studenti di prepararsi per il test di ammissione ufficiale. Grazie a questa infatti, gli aspiranti medici avranno la possibilità di misurare la propria preparazione su una scala di valutazione nazionale, proprio come avverrà il 30.

Per prepararti a questi due eventi ti consigliamo di ripassare bene le materie di indirizzo e, soprattutto, esercitarti con le simulazioni online che puoi trovare gratuitamente sul nostro sito. Abbiamo una sezione dedicata alle simulazioni d’esame e la raccolta di tutti i test di ammissione di medicina dal 2011, in questo modo potrai farti un’idea di come sono strutturati e collezionare esperienza nel campo.

Inoltre sul nostro sito potrai trovare date e bandi aggiornati, statistiche sui test degli scorsi anni e tutte le informazioni importanti di cui avrai bisogno.

Non aspettare, inizia a la tua formazione già da oggi ed allenati per il test di medicina!