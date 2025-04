Il 2 aprile è la “Giornata Internazionale per la consapevolezza sull’autismo” e lIl 2 aprile è la “Giornata Internazionale per la consapevolezza sull’autismo” e l’Università Campus Bio Medico di Roma organizza importanti eventi sulla formazione medica specialistica. organizza importanti eventi sulla formazione medica specialistica.

I dati parlano chiaro: 1 bambino su 36 rientra nello spettro autistico. E se cresce in ambito scientifico la sensibilità su questi temi, spesso la preparazione del personale clinico non è ancora adeguata alle esigenze delle persone autistiche. Per questa occasione il Campus Bio-Medico di Roma, ha organizzato eventi mirati alla formazione per gli studenti e di informazione aperto al pubblico, in programma per mercoledì 2 aprile dalle ore 09.00 alle 11.30.

L’occasione per un confronto su questi temi sarà la conferenza “La qualità delle cure nel disturbo dello spettro autistico: difficoltà attuali e prospettive future”, promossa dall’Associazione ScopriAMO l’Autismo e accolta con entusiasmo e partecipazione dal Professor Vincenzo Di Lazzaro, Preside della Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia di Ucbm.

Il seminario sull’autismo

Il seminario della “Giornata Internazionale per la consapevolezza sull’autismo” nasce dal desiderio di stimolare una riflessione profonda e aggiornata su una condizione sempre più diffusa – quella delle persone autistiche – ma ancora troppo poco compresa all’interno dei contesti clinici e formativi. E’ quindi necessario colmare il divario esistente tra la sempre crescente consapevolezza scientifica – rispetto al disturbo dello spettro autistico – e la preparazione della classe medica, non sempre conseguente. Lo ha evidenziato un articolo del New England Journal of Medicine pubblicato a dicembre 2024, intitolato “Providing Effective Medical Care to Autistic People” dal quale emerge come l’autismo sia ancora poco conosciuto da molti operatori sanitari, con ripercussioni dirette sulla qualità delle cure erogate.