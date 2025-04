Robotica, digitalizzazione e vivaismo ornamentale a Pistoia

Giovedì 17 aprile, dalle ore 9.00 alle 16.00 presso, il Centro per la Ricerca GEA – Green Economy and Agriculture in Via Ciliegiole 99 a Pistoia ospita una giornata interamente dedicata a robotica, digitalizzazione e vivaismo ornamentale.

L’iniziativa è a partecipazione gratuita previa registrazione, vedrà la presenza di esperti accademici, rappresentanti istituzionali e aziende leader del settore, in un ricco programma che unisce momenti divulgativi, scientifici e dimostrativi.

Per registrarsi all’evento è necessario compilare il form che trovate in questa pagina.

Un confronto tra ricerca, innovazione e imprese

Dopo i saluti istituzionali del Presidente del Centro GEA, del Prof. Mauro Ferrari (Direttore Scientifico del Festival della Robotica), del Dott. For. Lorenzo Vagaggini (Presidente dell’Ordine Agronomi e Forestali di Pistoia) e del Prof. Francesco Ferrini (Università di Firenze), il convegno si svilupperà attraverso una serie di interventi tecnici sui temi più attuali:

Difesa fitopatologica, irrigazione e gestione delle malerbe smart, con gli interventi di docenti dell’Università di Pisa;

Applicazione della robotica e della sensoristica in vivaio, con contributi dall’Università di Firenze, CNR-IBE, CREA-OF;

Innovazione dal mondo delle imprese e istituti bancari, con le esperienze di Syngenta Italia e Crédit Agricole;

Esposizioni e dimostrazioni sperimentali nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, spazio alla pratica: dalle 14.00 alle 16.00 i partecipanti potranno assistere a dimostrazioni sperimentali e visitare gli stand espositivi di aziende altamente innovative, tra cui: Bio-fresh, Fercad (Husqvarna), Japan Concept, Netsens, QPrel, Rossi Macchine Agricole e Syngenta Italia.

L’evento è accreditato dalla Federazione Regionale Toscana dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e dà diritto al riconoscimento di crediti formativi professionali.