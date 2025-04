Borse di studio 2025/2026. Ecco i nuovi limiti per ISEE e ISPE

Quello delle borse di studio universitarie è sempre un tema di rilevante importanza per molti studenti italiani. Come ogni anno, per il 2025/2025 sono stati aggiornati i requisiti necessari per ottenere questi benefici, adeguandoli all’andamento dell’inflazione e del costo della vita. Con il nuovo decreto ministeriale il MUR ha stabilito nuove soglie per ISEE universitario e ISPE, necessari per l’accesso ai contributi economici, e ha aggiornato gli importi per le borse di studio.

ISEE universitario e ISPE, le nuove soglie

L’ISEE universitario (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è il parametro principale con cui si determina se uno studente può accedere o no a determinati benefici. Ogni anno, il suo limite viene aggiornato in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi di consumo delle famiglie.

Per il 2025/2026 il MUR ha stabilito le nuove soglie massime per ISEE e per l’ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) per accedere alle borse di studio:

limite massimo ISEE: 27.948,60 euro

limite massimo ISPE: 60.757,87 euro

Questi aggiornamenti sono il risultato della rivalutazione annuale, che per quest’anno ha tenuto conto di un incremento dello 0,8% dovuto all’inflazione.

Come accedere ai bonus

Per poter accedere ai bonus, i candidati dovranno rispettare alcuni requisiti fondamentali:

Rientrare nei limiti ISEE e ISPE stabiliti dal decreto. Essere iscritti a un’università italiana e in regola con il piano di studi. Avere determinati requisiti di merito, come il numero minimo di CFU richiesti in base all’anno di iscrizione. Non essere già in possesso di un altro titolo di studio dello stesso livello.

Le borse di studio verranno erogate dagli enti per il diritto allo studio delle singole regioni (come DiSCo Lazio, ER-GO Emilia-Romagna, DSU Toscana ecc), che potrebbero prevedere ulteriori requisiti o agevolazioni specifiche.

Quali sono gli aggiornamenti per l’anno accademico 2025/2026?

Oltre ai nuovi limiti per ISEE e ISPE, il Ministero ha aggiornato anche gli importi minimi delle borse di studio, sempre in base alla rivalutazione ISTAT.

Ecco come cambiano gli importi dopo il decreto n.181/2025:

TIPO DI STUDENTE VALORE 2024 VALORE 2025 Studente fuori sede 7.015,97€ 7.072,10€ Studenti pendolari 4.100,05€ 4.132,85€ Studenti in sede 2.827,64€ 2.850,26€

Il valore della borsa dipende dalla categoria di appartenenza dello studente:

Fuori sede: chi risiede in un comune distante oltre 100 km dall’università e necessita di trasferirsi in un alloggio.

Pendolari: chi risiede tra 40 e 100 km dall’università e si sposta quotidianamente.

In sede: chi vive nello stesso comune dell’università o nelle immediate vicinanze.

Da ciò che possiamo vedere, l’aumento è molto lieve ma comunque rappresenta un adeguamento ai costi della vita che sono cambiati in un anno.

Come usufruire delle borse di studio universitarie

Per richiedere una borsa di studio i candidati sono tenuti a presentare domanda presso l’ente di competenza della propria regione.

Ecco qui di seguito i passaggi da fare:

Ottenere ISEE universitario: necessario richiedere la certificazione ISEE per le prestazioni di diritto allo studio. È possibile richiedere tramite CAF o direttamente sul portale INS. Verificare il bando regionale: ogni regione pubblica un bando con scadenze e modalità per candidarsi. Compilare richiesta online: presentare la candidatura tramite portale online. Attendere la pubblicazione della graduatoria: gli enti pubblicano le graduatorie per stabilire chi ha diritto alla borsa di studio.

Il tempo limite per presentare la richiesta varia da regione a regione, controlla sempre gli aggiornamenti sul sito ufficiale della regione di tuo interesse, di solito è tra luglio e settembre.

Quali altri benefici per gli studenti universitari?

Oltre alla borsa di studio, gli studenti con un ISEE inferiore alla soglia stabilita possono accedere ad altri benefici:

Esonero totale o parziale dalle tasse universitarie (ISEE inferiore a 26.000€)

Accesso ai servizi di mensa e alloggi universitari a tariffe agevolate.

Rimborso parziale o totale delle spese di trasporto pubblico.

Sconti su materiali didattici e servizi culturali.

―

