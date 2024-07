L’Università di Palermo ospita il summit sulla matematica 

Da oggi 23 luglio fino al 26 Palermo si trasformerà nella capitale della matematica, ospitando il prestigioso summit “AMS-UMI International Joint Meeting”. Un summit Italia-USA che vede cooperare la prestigiosa American Mathematical Society (AMS) e l’Unione Matematica Italiana (UMI), evento che avrà sede nell’Università di Palermo (UniPa). Questa è la seconda edizione che l’Italia ospita, la prima infatti venne ospitata all’Università degli Studi di Pisa nel lontano 2002.

Il summit AMS-UMI rappresenta una grande opportunità per matematici e studiosi provenienti da tutto il mondo per incontrarsi, condividere idee ed intraprendere collaborazioni a progetti innovativi. Durante l’evento non mancheranno confronti di idee, presentazioni di ricerche e workshop, approfondendo temi e teorie, dalle più astratte alle più complete.

L’Università di Palermo centro d’eccellenza matematica

L’Università di Palermo (UniPa) venne fondata nel 1806, è uno degli atenei più antichi del nostro paese, riconosciuta come istituzione accademica di grande prestigio. La facoltà di Matematica è uno dei punti di riferimento saldi dell’ateneo, rinomata in tutta Italia per i suoi insegnamenti, ricerche e progetti di qualità. L’ateneo vanta di una lunga tradizione di eccellenza matematica, con numerosi docenti di alto livello e ricercatori internazionali, che garantirà una formazione di valore. A conferma di tutto ciò l’Università di Palermo quest’anno ospiterà il summit AMS-UMI. La città di Palermo offrirà uno scenario unico a questo evento, la sua posizione sulla meravigliosa costa siciliana, arte, cultura ed un passato glorioso.

Cos’è l’American Mathematical Society?

L’American Mathematical Society (AMS) è un associazione nata nel 1888 e creata da un gruppo di matematici del Columbia College di New York. Con più di 30mila iscritti provenienti da tutto il mondo, l’AMS illumina il campo della matematica, promuovendo la ricerca, l’insegnamento e l’applicazione della materia.

Le attività che l’associazione predilige sono: la pubblicazione di riviste e testi scientifici di altissimo livello, mantenendo gli interessati e gli studiosi sempre aggiornati su ricerche ed applicazioni pratiche. Organizzazione di conferenze, come per esempio il summit che verrà ospitato all’Università degli Studi di Palermo. Offrire risorse preziose per studenti, ricercatori ed appassionati, condividendo sul proprio portale appunti di matematica aperti e recensioni matematiche.

Sempre più collaborazioni tra Italia ed USA

L’evento che si ospiterà all’UniPa sta a testimoniare il legame sempre più stretto tra le comunità matematiche di USA ed Italia. Le collaborazioni tra ricercatori e studiosi dei due paesi sono in costante sviluppo e, negli ultimi periodi, rese più intense e fruttuose, portando grossi risultati sia sul lato delle teorie, sia a livello di sviluppo tecnologico.

Il summit sarà un’occasione da cogliere per tutti gli appassionati di matematica, che siano studenti, insegnanti o ricercatori, il quale aprirà le porte a nuovi orizzonti. Sarà la giusta occasione per poter celebrare l’importanza della matematica e portare avanti studi ed interessanti progressi, ispirando le nuove generazioni di matematici.