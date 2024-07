Comunicazione, Moda e Media, i nuovi percorsi di Laurea

Partono nuovi corsi di laurea nel campo della comunicazione, della moda e dei media grazie alla partnership strategica tra l’Università Mercatorum, l’ateneo online Camere di Commercio Italiane, RCS Academy e la business school RCS. L’obiettivo è quello di fornire agli studenti una formazione d’eccellenza nel campo della comunicazione, moda e media.

Un’offerta formativa completa e all’avanguardia

I nuovi corsi di laurea co-branded offriranno un’ampia gamma di percorsi formativi che spazieranno in tutte le aree della comunicazione, della moda e dei media. Ecco i percorsi di laurea che verranno offerti agli studenti:

Laurea Triennale in Design della Moda : corso che fornisce una base teorica e pratica nel campo del fashion design. Gli alunni studieranno materiali, tecniche di produzione e svilupperanno uno stile creativo e le competenze necessarie per inserirsi nel mondo della moda.

: corso che fornisce una base teorica e pratica nel campo del fashion design. Gli alunni studieranno materiali, tecniche di produzione e svilupperanno uno stile creativo e le competenze necessarie per inserirsi nel mondo della moda. Laurea Triennale in Comunicazione : questo corso formerà gli studenti alla professione della comunicazione, imparando tecniche di scrittura, ricerca e produzione di contenuti informativi.

: questo corso formerà gli studenti alla professione della comunicazione, imparando tecniche di scrittura, ricerca e produzione di contenuti informativi. Laurea Magistrale in Media: con questo corso gli studenti approfondiranno le proprie competenze nei media digitali, come social media, sviluppo di web design e content marketing.

La didattica di questi nuovi corsi di laurea co-branded avranno come base un approccio innovativo e partecipativo che combinerà le nozioni teoriche con la pratica. Gli studenti avranno la possibilità di cooperare con esperti del settore provenienti da aziende leader nel campo della comunicazione, moda e media. Tra le varie collaborazioni infatti potremo trovare Il Corriere della Sera, La7 ed RCS MediaGroup.

I corsi prevedono dei focus specifici sui media digitali, l’intelligenza artificiale e tanti altri temi che saranno sempre più rilevanti nel mondo della comunicazione.

Accessibilità e flessibilità che formeranno gli studenti nella comunicazione, moda e media

Le lezioni saranno totalmente online, verranno rese disponibili anche on-demand, dando la possibilità agli studenti di avere la massima flessibilità ed accessibilità ai corsi. Questo metodo permetterà a chi vorrà seguire le lezioni di organizzare il proprio tempo di studio in base alle proprie esigenze. Le iscrizioni saranno inoltre aperte per tutto l’anno, consentendo di intraprendere il percorso di studi in qualsiasi momento.

La piattaforma online dell’Università Mercatorum è stata progettata per rendere l’esperienza di apprendimento più semplice. Gli alunni avranno la possibilità di accedere ai materiali didattici in modo facile e veloce e partecipare a forum direttamente con docenti e tutors.

Opportunità unica per chi vuole intraprendere una carriera di successo

Quella che offre la partnership tra l’Università Mercatorum ed RCS Academy è un’opportunità da non perdere per tutti gli interessati che vorrebbero intraprendere una carriera di successo nel mondo della comunicazione, della moda e dei media. Grazie alla vasta offerta formativa proposta, innovativa e specifica, arricchita dalla collaborazione con aziende leader del settore, gli studenti avranno modo di acquisire le nozioni necessarie per inserirsi senza problemi nel mondo del lavoro.