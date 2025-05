Quattro nuovi corsi di studio nell’offerta formativa dell’Università di Milano-Bicocca

Saranno quattro i nuovi corsi di laurea triennale e magistrale che arricchiranno l’offerta formativa dell’Università di Milano-Bicocca per l’anno accademico 2025-2026. Tutti e quattro interdisciplinari, tre dei quali erogati in lingua inglese, tre a numero programmato e due interateneo, promossi in collaborazione con l’Università di Pavia. Salgono così a 84 i corsi di laurea triennale, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico dell’Ateneo.

Le aree interessate saranno: scienze economiche e giuridiche, la fisica e la matematica, su tematiche di stretta attualità e di rilevanza strategica anche per il futuro, dalla sostenibilità ambientale alla gestione delle risorse, dall’innovazione allo sviluppo di tecnologie all’avanguardia.

I nuovi corsi di laurea

Economics and science for environmental sustainability

Questo corso di laurea triennale e in lingua inglese, è a numero programmato, promosso dal dipartimento di Economia, metodi quantitativi e strategie di impresa, che mira a fornire agli studenti competenze economiche e scientifiche per analizzare le interazioni tra economia e ambiente e comprendere le dinamiche di sostenibilità ambientale e gestione delle risorse, transizione ecologica ed economia circolare. Un approccio interdisciplinare che combina i contenuti “tradizionali” di una laurea in scienze economiche con i saperi della biologia, chimica e geologia. I laureati svolgeranno attività professionale qualificata in imprese, enti pubblici, società di consulenza e organizzazioni internazionali leader nel settore della transizione ecologica del sistema economico-produttivo.

Economics and technologies for sustainability

Si tratta di una laurea magistrale, dalla durata di 2 anni. I futuri laureati diventeranno a tutti gli effetti sustainability specialist e potranno scegliere tra diversi profili professionali: esperti in valutazione di impatti e politiche per la sostenibilità, consulenti per processi produttivi e supply chain green, progettisti di sistemi energetici sostenibili o ancora consulenti ambientali per aziende, enti pubblici e ONG.

Physical sciences for innovative technologies

In partnership con l’Università di Pavia, fornisce agli studenti una solida base nei fondamenti di fisica, matematica, chimica e informatica e conoscenze relative alle tecnologie emergenti, ai processi innovativi e alle metodologie scientifiche applicabili a una vasta gamma di contesti di ricerca, industriali e tecnologici. Tra i principali settori di impiego vi sono pertanto l’industria operante nel campo delle tecnologie per l’informazione e le comunicazioni, le tecnologie quantistiche e i sistemi per la gestione dell’energia. I laureati potranno quindi favorire la transizione verso sistemi energeticamente più sostenibili e fornire un contributo utile alla modernizzazione digitale dei processi industriali e gestionali.

Scienze giuridiche e innovazione

Anche questo in convenzione con l’Università di Pavia, che vuole formare professionisti in ambito giuridico che alla conoscenza della dottrina della giurisprudenza, delle fonti del diritto e della normativa vigente uniscano nozioni di gestione patrimoniale, finanziaria e tributaria delle imprese e fondamenti di machine learning e funzionamento degli algoritmi. Il corso afferisce al dipartimento di Giurisprudenza e i posti sono limitati, assegnati tramite test di verifica delle conoscenze.