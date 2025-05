Roma: Morricone dirige Morricone

Indice I concerti previsti per il 15 e 16 maggio

L’Associazione Roma Sinfonietta dedica due concerti il 15 e il 16 maggio alle 20.30 al teatro Olimpico di Roma a Ennio Morricone. Il Maestro è uno dei compositori più famosi non soltanto della nostra epoca ma di ogni epoca.

Durante la sua carriera vinse: due premi Oscar – il primo “alla carriera” nel 2007, il secondo per The hateful eight di Quentin Tarantino nel 2016 – e innumerevoli altri premi, dal Golden Globe ai Grammy, Bafta, David di Donatello, Nastri d’Argento, European Film Awards, Leone d’Oro, eccetera.

Vendendo milioni di dischi in tutto il Mondo e affascinando più generazioni con la sua musica.

A dirigere l’Orchestra Roma Sinfonietta in questi due concerti sarà Andrea Morricone, figlio di Ennio e anch’egli compositore e direttore d’orchestra, che già da prima della scomparsa del padre si è dedicato con assiduità ed amore alla sua musica, ma contemporaneamente ha continuato la propria attività di compositore.

Ha composto diverse e importanti colonne sonore, ma fra tutti i suoi lavori cinematografici spicca la composizione del Tema d’amore del film Nuovo Cinema Paradiso, premiato col Bafta Awards e interpretato da grandiartisti internazionali, qualiRené Fleming, Andrea Bocelli e Itzhak Perlman. Ha vinto anche due Golden Globe Awards con le sue colonne sonore per L’Industriale e per Raul, diritto di uccidere.

I concerti previsti per il 15 e 16 maggio

Andrea Morricone ha scelto le musiche più note e più amate di suo padre, attenendosi fedelmente alle partiture originali, senza gli adattamenti e le trascrizioni a cui vengono spesso sottoposte. Per l’occasione le musiche di alcuni film sono state da lui riunite in suite, alcune delle quali sono dedicate ai film nati dalla collaborazione di Morricone con un singolo regista mentre altre suite accostano le musiche per film di diversi registi.

Tanti saranno i successi del Maestro proposti in scena: da Nuovo cinema paradiso, a La leggenda del pianista sull’oceano, Malena, L’uomo dell’armonica e L’estasi dell’oro.

L’appuntamento è per il 15 e 16 maggio al Teatro Olimpico di Roma. Biglietti disponibili al seguente link.