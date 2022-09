Migliori università in Italia e nel mondo: la classifica del 2022

Anche quest’anno è arrivato settembre e per chi ha da poco finito le scuole superiori si avvicina sempre di più la scelta dell’università da frequentare.

Molti di voi avranno già fatto la propria scelta. Per i più dubbiosi, invece, potrebbero essere utili dei piccoli spunti e consigli.

Per questo, infatti, oggi vi proponiamo la classifica delle migliori università dove studiare in Italia e, per i più intraprendenti e avventurieri, nel mondo!

Questa volta, però, prenderemo in considerazione la classifica del 2022 stilata dal THE, il Times Higher Education. Si tratta di una rivista britannica che si occupa di approfondimenti sul mondo universitario.

Il suo ranking si basa su diversi aspetti del mondo universitario che, secondo noi, sono fra i più importanti per valutare la qualità di un ateneo.

Effettivamente, vengono presi in considerazione indicatori come:

insegnamento;

ricerca;

accesso al mondo del lavoro;

internazionalizzazione.

Vediamo finalmente, dopo questa premessa, quali sono le migliori università in cui studiare nel 2022!

TOP 10: migliori università italiane

Partiamo dalla classifica delle migliori università in cui studiare in Italia nel 2022.

L’ateneo blognese, nonché il più antico d’Italia e del mondo, si aggiudica il primo posto nella classifica delle università italiane 2022. Con i suoi 243 corsi di studio di altissima qualità, l’Alma Mater è pronta ad accogliere alcuni dei migliori studenti presenti sul territorio. Chiunque abbia intenzione di iscriversi in questa università deve prepararsi a una formazione di alto livello a cui accedere, nella maggior parte dei casi, attraverso test d’ingresso molto selettivi che garantiscono alti standard.

L’università La Sapienza è prima in classifica per quanto riguarda gli studi di giurisprudenza. Inoltre, figura nei primi posti tra i vari ranking anche per quanto riguarda la facoltà di Fisica, di Psicologia e di Filosofia. In ogni caso, si posiziona insistentemente tra le prime 10 posizioni a livello nazionale per numerosissime facoltà.

Anche l’Università di Padova si aggiudica i primi posti nelle classifiche dei migliori atenei in cui studiare fisica, psicologia, scienze della formazione, scienze agrarie e biologiche. Inoltre, è classificata al primo posto nel nostro super-ranking delle migliori università italiane. A proposito… scoprilo su universita.it

Top 10: università in cui studiare nel mondo

Come possiamo immaginare, le 10 migliori università del mondo si trovano tutti negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Nel caso in cui foste interessati a studiare in uno di questi due paesi, vi consigliamo di consultare prima i nostri articoli. Infatti, il primo vi darà delle indicazioni per andare a studiare in Inghilterra post-brexit, mentre il secondo vi fornirà dei consigli per proseguire i vostri studi negli Stati Uniti.

E ora veniamo alla classifica:

Università di Oxford; California Institute of Technology ; Harvard University; Stanford University; Università di Cambridge; Massachusetts Institute of Technology; Princeton University; Università della California; Yale University; Università di Chicago.

Top 10: migliori università d’Europa

Per chi, invece, vuole proseguire il proprio percorso di studi all’estero ma senza allontanarsi troppo da casa, vediamo quali sono le migliori università in cui studiare in Europa.

Università di Oxford (UK); Università di Cambridge (UK); Imperial College London (UK); ETH Zurich (Svizzera); UCL (UK); Università di Edimburgo (UK); LMU Munich (Germania); King’s College London (UK); Technical University of Munich (Germania); Karolinska Institute (Svezia).

Hai già deciso quale aereo prendere?