Times Higher Education World University Rankings 2025

Il Times Higher Education World (THE) University Rankings 2025 è stato pubblicato, offrendo una panoramica completa sulla situazione universitaria globale. Con più di 2000 istituzioni, provenienti da 115 paesi, il THE si afferma come punto di riferimento per studenti, docenti e ricercatori in cerca di informazioni sugli atenei interessati. L’Italia quest’anno difende la sua posizione con tre università nella top 200, guidata dall’Università degli Studi di Bologna che accede per la prima volta nella top 150.

Oxford da nove anni in prima posizione

Al 1° posto troviamo l’Università di Oxford che mantiene la sua posizione nel Times Higher Education World University Ranking 2025 da 9 anni, confermandosi ancora una volta come la migliore università al mondo. Questo risultato straordinario dimostra l’eccellenza del polo universitario britannico, che spicca in termini di ricerca, insegnamento ed internazionalizzazione. Oltre all’alta qualità dei suoi programmi formativi ed un corpo docente che gode di un’ottima reputazione, Oxford si distingue per la sua storia millenaria, che inizia nel 1096, vantando di essere la prima università in Inghilterra e addirittura una delle prime al mondo.

Il MIT supera Stanford

Al 2° posto si posiziona il Massachusetts Institute of Technology (MIT), che supera la Stanford University (scivolata al 6° posto) e conferma la sua eccellenza nei campi delle scienze e delle tecnologie. Vediamo quindi come la top 10 sia occupata da istituti inglesi o statunitensi, a convalidando la loro leadership nel panorama accademico globale.

Ecco com’è composta la top 10 del THE 2025:

University of Oxford – Regno Unito Massachusetts Institute of Technology (MIT) – Stati Uniti Università di Harvard – Stati Uniti Università di Princeton – Stati Uniti Università di Cambridge – Regno Unito Università di Stanford – Regno Unito California Institute of Technology – Stati Uniti Università della California – Berkeley, Stati Uniti Imperial College di Londra – Regno Unito Università di Yale – Stati Uniti

La Cina guadagna posizioni nel Times Higher Education World University Ranking 2025

Nel Times Higher Education World University Ranking 2025 possiamo notare come le istituzioni Cinesi guadagnano nuove posizioni, avvicinandosi sempre più alla top 10. Infatti troviamo la Tsinghua University al 13° posto e l’Università di Pechino al 14°, risultato di ingenti investimenti per potenziare la formazione e la ricerca da parte del governo cinese. La Cina ha come obiettivo principale quello di trasformare il proprio paese in un leader globale nel campo dell’innovazione e della tecnologia e piano piano sembra riuscirci.

L’Italia avanza, Bologna entra nella top 150

L’Italia, anche quest’anno, si conferma come un paese in continua crescita, dotato di un sistema universitario di ottima qualità, con ben 55 atenei presenti nel Times Higher Education World University Ranking 2025. L’Università di Bologna continua a presidiare al primo posto della classifica italiana, approdando per la prima volta nella storia delle università italiane nella top 150 del THE, con precisione al 146° posto. La Scuola Normale Superiore di Pisa si posiziona al 154° posto, grazie alla sua eccellenza formativa e nel campo della ricerca, guadagnando 14 posizioni rispetto all’anno precedente. La Sapienza di Roma invece, la più grande università Europea, occupa il 184° posto.

Oltre alle migliori tre università Italiane, che si trovano nella top 200, ne troviamo altre 4 che si posizionano nella fascia 201-250.

Politecnico di Milano

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Università di Padova

Università Vita-Salute San Raffaele

L’Humanitas University invece si posiziona nella fascia 251-300.

Il Times Higher Education World University Ranking 2025 si conferma un punto di riferimento accademico

Il THE 2025 si conferma come punto di riferimento accademico e nel sistema di valutazione del panorama universitario globale. Nella sua classifica, l’Italia dimostra le competenze che i nostri atenei hanno e che ogni anno registrano nuovi record. Tuttavia, sarà necessario un impegno costante da parte del governo, affinché garantisca supporto costante alle università e tutti i coinvolti nell’innovazione del sistema universitario per affrontare le sfide del futuro.

Se vuoi confrontare le classifiche degli anni precedenti per individuare gli atenei di tuo interesse a fare un confronto, clicca qui!