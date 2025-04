Biotecnologie e Ingegneria? Nasce il nuovo corso di laurea a Siena

Nel panorama universitario italiano sta prendendo vita un nuovo corso formativo, pensato per rispondere alle esigenze sempre più sofisticate del panorama della salute e della qualità di vita. L’Università di Siena ha da poco annunciato l’attivazione di un nuovo corso di laurea triennale che nasce dall’integrazione tra Biotecnologie e Ingegneria, Biotech Engineering for Health. Il corso sarà erogato interamente in lingua inglese e con accesso programmato limitato a 80 studenti.

Questo nuovo percorso rappresenta un segnale di reazione ai profondi cambiamenti che sta vivendo la nostra società, sempre più basata su un approccio biologico e su tecnologie avanzate. Infatti, in un contesto in cui l’intelligenza artificiale, la bioinformatica, l’elettronica e la robotica stanno modificando radicalmente le discipline esistenti, la formazione universitaria deve essere fondamentale.

Il nuovo corso che unisce le Biotecnologie e l’Ingegneria

Il corso Biotechn Engineering for Health nasce dall’integrazione di due dipartimenti chiave dell’Università di Siena: il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche e il Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo. Grazie a questa cooperazione è possibile offrire un percorso altamente innovativo, pensato per formare figure professionali che sappiano connettere il mondo delle biotecnologie con quello dell’ingegneria dell’informazione.

La struttura del piano di studi si contraddistingue per il suo approccio progressivo e ben strutturato. Nei primi due anni, infatti, gli studenti saranno impegnati nella costruzione di una solida base di conoscenza in matematica, informatica, chimica, fisica e biologia. A questi insegnamenti, fondamentali per la facoltà, si affiancheranno anche delle lezioni di economia e gestione aziendale, volti a fornire anche una preparazione di tipo manageriale, sempre più richiesta nei settori della salute e delle biotecnologie.

A partire dal terzo anno, il percorso si arricchirà di insegnamenti più specialistici, che vanno a coprire le aree chiave delle biotecnologie e dell’ingegneria dell’informazione. Verranno approfonditi temi come l’IA applicata alla medicina, la bioinformatica e la robotica in ambito sanitario. Non mancherà, inoltre, anche una parte di pratica. Il tirocinio obbligatorio previsto nel percorso, permetterà agli studenti di mettere in pratica le nozioni acquisite durante il corso e vivere esperienze concrete con aziende del settore.

Un ulteriore elemento distintivo è l’erogazione del corso in lingua inglese. Gli studenti, in questo modo, acquisiscono le competenze linguistiche essenziali per operare in contesti internazionali.

Come accedere al corso Biotech Engineering for Health

L’accesso al corso di laurea triennale in Biotech Engineering for Health è programmato e limitato a 80 studenti. Questa scelta risponde alla volontà di dare vita a un percorso formativo di alto livello, con un rapporto docente-studente favorevole.

Il processo di selezione prevede una prova di ingresso, mirata a valutare la preparazione di base nelle discipline scientifiche e della lingua inglese. Grazie alla selezione accurata è possibile creare una classe di studi motivata e pronta ad affrontare un percorso di studi impegnativo, ma stimolante e ricco di opportunità.

Riguardo le prospettive occupazionali vi è molto ottimismo, in quanto i settori biotech e health-tech sono in rapida crescita. I laureati quindi potranno inserirsi facilmente in realtà lavorative, come aziende farmaceutiche, biotecnologiche, centri di ricerca oppure semplicemente proseguire il percorso con il conseguimento di specialistiche affini, sia in Italia che all’estero.

Il contesto internazionale e l’importanza delle competenze in Biotecnologie e Ingegneria

Il corso di laurea si inserisce in una dinamica globale che vede il settore delle Biotecnologie e quello dell’Ingegneria sempre più interconnessi. La capacità di integrare le due competenze costituisce oggi una delle principali chiave per chi intende operare nell’ambito della salute. Inoltre, l’orientamento internazionale del corso consente di preparare i futuri professionisti ad affrontare le sfide di un mercato del lavoro sempre più globalizzato. L’ateneo prevede anche delle opportunità di mobilità studentesche, attraverso accordi con istituzioni accademiche e centri di ricerca.

Il percorso è quindi progettato per favorire un apprendimento attivo, attraverso progetti, laboratori, casi studio e tirocini, i quali avvicinano gli studenti alla realtà professionale.

Innovazione e futuro della medicina in un contesto in rapida evoluzione

La decisione di avviare un nuovo corso come Biotechn Engineering for Health è profondamente radicata nella consapevolezza che la medicina del futuro sarà sempre più dipendente dalla capacità di analizzare e interpretare i dati biomedici, di progettare dispositivi medici intelligenti e integrare soluzioni tecnologiche avanzate nei processi di cura.

Il rapido sviluppo della tecnologia di sequenziamento genetico, la diffusione dei wearable device per il monitoraggio della salute e l’uso crescente della robotica in chirurgia è solo l’inizio del processo di innovazione che sta vivendo il mondo della salute.

Formare professionisti che saranno capaci di navigare in questi complessi scenari è indispensabile e imprescindibile. Il nuovo corso di laurea triennale dell’Università di Siena si propone proprio a questo obiettivo, mettendo al centro della formazione l’essere umano e la sua salute.

Biotecnologie e Ingegneria per un percorso di studi innovativo

L’ateneo senese si distingue come uno dei principali poli italiani per le scienze della vita, grazie ai numerosi centri di ricerca e aziende biotecnologiche. Con l’attivazione del corso Biotech Engineering for Health si punta a rafforzare questo sistema, offrendo una nuova risorsa in termini di capitale umano altamente specializzato. Inoltre, il corso contribuisce a consolidare la vocazione internazionale dell’Università di Siena, attirando studenti da tutto il mondo interessati a una formazione d’eccellenza in un settore strategico.

Gli studenti che sceglieranno questo corso avranno l’opportunità di formarsi in un ambiente dinamico e a stretto contatto con le innovazioni più recenti. In un mondo in cui sono sempre più richieste competenze integrate, l’integrazione tra Biotecnologie e Ingegneria si configura come un vero e proprio laboratorio di talenti, al servizio della salute e del benessere del futuro.