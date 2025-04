Parte il Master Politecnico di Torino-Deloitte sull’AI

Al Politecnico di Torino il via alla prima edizione dell’Executive Master in “Intelligenza Artificiale e scelte manageriali: innovazioni e strategie per la trasformazione digitale”, in collaborazione con Deloitte Consulting.

Il corso è rivolto a manager, professionisti e neolaureati che desiderino arricchire il proprio percorso di crescita professionale con competenze avanzate nel campo della trasformazione digitale e dell’intelligenza artificiale applicata ai processi aziendali, ottimizzandone

i risultati attraverso l’uso di tecnologie digitali avanzate e analisi dei dati.

L’Intelligenza Artificiale al Politecnico di Torino

La Master School del Politecnico di Torino promuove la prima edizione dell’Executive Master in “Intelligenza Artificiale e scelte manageriali: innovazioni e strategie per la trasformazione digitale”. Il Master è stato progettato in collaborazione con Deloitte Consulting per fornire una visione concreta e applicata nel gestire gli effetti dell’IA sui processi aziendali e ottimizzarne i risultati attraverso l’uso di tecnologie digitali avanzate e analisi dei dati.

Le Iscrizioni sono aperte fino al 19 maggio 2025. Maggiori informazioni su requisiti di iscrizione, modalità del bando e scadenze sono disponibili sul sito ufficiale del Politecnico di Torino.

Perché scegliere un Master sull’AI

La digitalizzazione rappresenta uno dei fattori di crescita occupazionale, sia in termini di competenze richieste a molti lavoratori, sia come elemento distintivo di figure professionali specializzate.

Secondo le previsioni Unioncamere, nel quinquennio 2022-2026 il trend tecnologico e l’accelerazione digitale post-pandemica porteranno a una domanda di personale con competenze digitali di base stimata tra 2,1 e 2,3 milioni di occupati e di figure con capacità digitali avanzate tra le 875.000 e le 960.000 unità. A confermare l’urgenza delle richieste del mercato, anche i dati Deloitte (2024): il 67% delle imprese ha già aumentato gli investimenti in GenAI e il 25% prevede di adottare agenti AI nel 2025; percentuale destinata a raddoppiare entro il 2027.



In questo scenario, la Master School del Politecnico di Torino annuncia l’apertura delle iscrizioni alla prima edizione dell’Executive Master in Intelligenza Artificiale e scelte manageriali: innovazioni e strategie per la trasformazione digitale, progettato in collaborazione con Deloitte Consulting.