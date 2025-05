Open Day Statale di Milano 17 maggio 2025, non mancare!

Fondata nel 1924, l’Università degli Studi di Milano, o meglio conosciuta come “La Statale”, è uno dei più importanti atenei pubblici italiani, con un’ampissima offerta formativa e multidisciplinare. L’ateneo si contraddistingue anche per la sua forte vocazione nella ricerca, sostenibilità e internazionalizzazione, collaborando con numerose istituzioni prestigiose in tutto il mondo.

Se il tuo desiderio è quello di intraprendere un percorso di studi alla Statale di Milano, allora è bene che ti segni sul calendario questa data, 17 maggio 2025. È questa la data prefissata per gli Open Day, un’intera giornata dedicata alla scoperta dell’offerta formativa, dei servizi e le opportunità che l’ateneo mette a disposizione.

Open Day 2025 Statale di Milano, come partecipare

La giornata Open Day della Statale di Milano si svolgeranno quindi sabato 17 maggio 2025, dalle ore 9:00 alle 17:00 presso la storica sede in via Festa del Perdono 7. Sede posizionata a due passi dalla fermata M3 Missori, molto ben servita da linee autobus, metro e tram.

L’evento è pensato principalmente per gli studenti futuri, ovvero ragazzi e ragazze delle scuole superiori interessati a iscriversi a un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico. Ma genitori e accompagnatori sono comunque benvenuti, previo registrazione. Attività di workshop o simulazioni saranno invece riservate esclusivamente ai futuri studenti.

Per partecipare all’Open Day è obbligatorio iscriversi sul sito ufficiale dell’ateneo. Ogni partecipante dovrà registrarsi singolarmente e iscriversi separatamente a ciascun evento a cui desidera partecipare (workshop, laboratori, presentazioni in stand, ecc). L’accesso agli eventi è fino ad esaurimento posti, quindi è consigliabile procedere all’iscrizione il prima possibile.

Il programma: cosa aspettarsi durante gli Open Day

Durante l’arco della giornata, il Cortile centrale dell’Università degli Studi di Milano ospiterà gli stand delle Aree disciplinari dell’Università. Qui verranno presentati gli 82 corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico che l’ateneo mette a disposizione degli studenti. Con l’occasione sarà il momento perfetto anche per confrontarsi direttamente con docenti e studenti tutor, ottenere del materiale informativo e consigli personalizzati sul corso più adatto ai propri interessi.

Saranno presenti anche gli stand dei Servizi d’Ateneo, dove operatori esperti risponderanno a domande riguardo:

Iscrizione e immatricolazione,

Servizi di orientamento e tutorato,

Borse di studio e agevolazioni economiche,

Alloggi e residenze universitarie,

Mobilità internazionale e programmi Erasmus.

Un’altra opportunità da non perdere è la possibilità di partecipare a laboratori, simulazioni di lezioni e di esercitazioni, organizzate nelle varie aule del Settore didattico. Attività accessibili gratuitamente agli iscritti, che offrono un assaggio concreto di ciò che si vivrà frequentando i corsi. Comunque il programma è consultabile direttamente sul sito ufficiale, insieme alla locandina e alla piantina dell’evento.

Sono in programma anche le presentazioni delle Aree disciplinari dell’Università, sia in presenza che in streaming online. Ogni area presenta:

I corsi di studio attivi,

I piani di studio e le modalità didattiche,

Le prospettive occupazionali post laurea,

Le attività di ricerca e internazionalizzazione dei corsi.

Per partecipare è necessario iscriversi in anticipo sulla piattaforma. Anche qui, l’accesso è consentito solo agli iscritti ed è soggetto a disponibilità posti.

Attestato di partecipazione

Al termine della giornata, gli studenti che hanno partecipato all’Open Day potranno ricevere un attestato di partecipazione, utile anche da presentare a scuola come giustificazione di assenza. L’attestato sarà scaricabile proprio dalla propria pagina personale creata sulla piattaforma dell’ateneo, dopo aver compilato un questionario finale di valutazione.

Offerta formativa dell’Università degli Studi di Milano

Gli Open Day sono l’occasione ideale per esplorare l’ampia e articolata offerta didattica che l’Università degli Studi di Milano mette a disposizione. Una delle più grandi e prestigiose università in Italia.

L’ateneo offre corsi di studio:

Laurea triennale (durata 3 anni),

Laurea magistrale a ciclo unico (durata 5 o 6 anni)

Laurea magistrale (durata 2 anni, accessibile dopo il conseguimento della laurea triennale).

Le aree disciplinari principali includono:

Scienze umane e sociali,

Scienze giuridiche ed economiche,

Scienze della salute,

Scienze e tecnologie,

Lingue e letterature straniere,

Scienze della comunicazione,

Scienze politiche e relazioni internazionali

Per l’elenco completo e aggiornato dei corsi che saranno presentati all’Open Day della Statale, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale dell’Università.

Perché partecipare agli Open Day della Statale di Milano

Partecipare agli Open Day della Statale di Milano offre numerosi vantaggi. Per esempio aiuta a fare delle scelte più consapevoli e coerenti con le nostre aspirazioni, consente inoltre di cominciare a vivere l’ambiente universitario ancor prima di iscriversi, comprendendo le dinamiche e interagendo con strutture e docenti. Durante gli Open Day è possibile porre domande e chiarire ogni sorta di dubbio, grazie al personale didattico sempre presente.

Tuttavia, per vivere l’esperienza al meglio è consigliato iscriversi con largo anticipo, poiché i posti sono limitati. Consulta il programma e pianifica la tua visita!