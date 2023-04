Riscatto di Laurea. Come funziona

C’è un modo semplice per anticipare l’età pensionistica ed è quello di riscattare gli anni di studio con il riscatto di Laurea. Questo strumento converte gli anni di università in anni di contributi fiscali, permettendo quindi di aggiungerli nella posizione contributiva del singolo lavoratore, anni che si vanno a sommare al calcolo della sua prestazione pensionistica.

La procedura di riscatto ai fini pensionistici consente di coprire con i contributi la durata legale del corso di studi (non sono ammessi gli anni fuori corso), per renderla valida ai fini del calcolo dell’età pensionabile e del computo della pensione stessa.

Dal 1997, il riscatto degli anni di laurea si estende anche ai corsi di studio universitari a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi universitari, come la laurea di primo livello e la laurea magistrale, alle scuole di specializzazione ed al dottorato di ricerca, purché non siano stati retribuiti.

La procedura per richiedere il riscatto di Laurea

Attivare la richiesta è possibile dopo aver conseguito il titolo che si vuole riscattare e solo se si ha versato almeno un contributo settimanale all’INPS nel corso della propria vita assicurativa.

Per questo è necessario, nel momento in cui si richiede il riscatto degli anni di laurea, essere in possesso del certificato rilasciato dall’università che attesti il conseguimento del titolo e del modello 01M/sost. rilasciato dal datore di lavoro e attestante la retribuzione posseduta al momento della domanda.

Il riscatto degli anni di laurea comprende anche:

la laurea conseguita all’estero purché sia riconosciuta o abbia un valore legale equipollente in Italia

le lauree in teologia o in altre discipline ecclesiastiche conseguite presso facoltà riconosciute dalla Santa Sede

i periodi di studio per conseguire il diploma di tecnico di audiometria, fonologopedia e audioprotesi rilasciato da una scuola universitaria

La domanda può essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

www.inps.it con il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale riscatti -ricongiunzioni”.

Patronati e intermediari dell’Istituto.

Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico.

Il riscatto degli anni di laurea può essere chiesto da:

lavoratori dipendenti,

lavoratori autonomi,

lavoratori iscritti ai fondi speciali di previdenza,

lavoratori soggetti al contributo per il lavoro parasubordinato,

dagli inoccupati.

Il contributo da pagare cambia in relazione alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo o con quello retributivo.