Calcola quanto ti costa il riscatto della laurea

Il riscatto della laurea permette di trasformare gli anni trascorsi all’università in contributi utili per la pensione. Non è però un’operazione dal costo fisso: l’importo cambia in base al tipo di riscatto, alla propria situazione previdenziale e agli anni che si vogliono valorizzare.

Nel 2026, ad esempio, il riscatto agevolato costa 6.206,64 euro per ogni anno riscattato. Con il calcolo ordinario, invece, la cifra può essere molto diversa perché viene determinata anche sulla base della retribuzione del lavoratore.

Prima di fare domanda conviene quindi capire cosa può essere riscattato e quale metodo di calcolo si applica al proprio caso.

Quali anni di laurea si possono riscattare

Il riscatto riguarda il periodo corrispondente alla durata legale del corso di studi ed è possibile soltanto dopo aver conseguito il titolo. Si può scegliere di riscattare l’intero percorso oppure soltanto una parte degli anni universitari.

Gli anni fuori corso, invece, non possono essere conteggiati. Lo stesso vale per i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o da un altro riscatto.

La possibilità non riguarda soltanto le tradizionali lauree triennali e magistrali: possono rientrare anche altri titoli universitari ammessi dalla normativa, come specializzazioni e dottorati. È inoltre possibile riscattare più corsi di studio, se ne ricorrono le condizioni.

Come si calcola il riscatto della laurea

È qui che si trova la differenza più importante. Nel riscatto ordinario, per i periodi che ricadono nel sistema contributivo, l’INPS considera la retribuzione soggetta a contribuzione nei 12 mesi di riferimento precedenti la domanda e applica l’aliquota prevista dalla gestione previdenziale.

Per un lavoratore dipendente iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, ad esempio, l’aliquota utilizzata è generalmente del 33%. Di conseguenza, più alta è la retribuzione, maggiore sarà il costo del riscatto.

Per i periodi che rientrano nel sistema retributivo, invece, il calcolo segue criteri differenti ed entra in gioco la cosiddetta riserva matematica. In questi casi l’importo dipende da più elementi e diventa ancora più importante fare una simulazione sulla propria posizione.

Quanto costa il riscatto laurea agevolato nel 2026

Il riscatto agevolato funziona in modo diverso perché il costo non viene calcolato sulla retribuzione effettiva del lavoratore.

Per il 2026 il reddito minimo di riferimento degli artigiani e commercianti è pari a 18.808 euro. Applicando l’aliquota del 33%, si arriva a 6.206,64 euro per ogni anno di università riscattato.

Questo significa che, per fare un esempio semplice, riscattare tre anni con il metodo agevolato avrebbe un costo teorico di circa 18.620 euro, mentre cinque anni supererebbero i 31.000 euro.

L’agevolazione riguarda normalmente i periodi che ricadono nel sistema contributivo. In alcune situazioni può essere utilizzata anche per periodi precedenti al 1996, scegliendo però il calcolo interamente contributivo della pensione. È una decisione che può avere effetti importanti sul futuro trattamento pensionistico e va quindi valutata con particolare attenzione.

Si può riscattare la laurea anche senza avere un lavoro?

Sì. Il riscatto non è riservato soltanto a chi ha già iniziato a versare contributi. Può richiederlo anche chi è inoccupato, non ha ancora iniziato a lavorare e non è mai stato iscritto a una forma obbligatoria di previdenza.

È una possibilità interessante soprattutto per chi vuole iniziare a costruire la propria posizione contributiva già dopo l’università, anche se naturalmente il costo dell’operazione va valutato in rapporto ai possibili benefici futuri.

Come sapere quanto costa davvero riscattare la propria laurea

Fare i conti a mano può servire per avere un ordine di grandezza, ma non basta per capire quale sarebbe l’importo effettivo nel proprio caso.

L’INPS mette a disposizione un simulatore del riscatto della laurea che permette di ottenere una stima del costo e degli effetti sulla pensione sulla base delle informazioni inserite. Il risultato è orientativo e non sostituisce il conteggio ufficiale che viene comunicato dopo la presentazione della domanda.

Una volta determinato l’importo, il pagamento può avvenire in un’unica soluzione oppure, per il riscatto del corso legale di laurea, in fino a 120 rate mensili senza interessi, se sono rispettate le condizioni previste.

Per questo il punto non è soltanto capire quanto costa riscattare la laurea, ma valutare se il beneficio previdenziale ottenuto giustifica la spesa. La simulazione INPS è il primo passaggio utile, soprattutto quando si deve scegliere tra riscatto ordinario e agevolato.