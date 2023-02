Le scuole di specializzazione fanno parte della formazione post laurea ed hanno l’obiettivo di istruire gli studenti per lo svolgimento di funzioni altamente qualificate in particolari settori professionali (D.M. 207/2004).

Per accedere alle scuole di specializzazione è necessario aver acquisito una laurea magistrale (o essere in possesso di una laurea specialistica) ed in alcuni casi è richiesta anche l’abilitazione professionale.

Queste scuole forniscono conoscenze e abilità per esercitare particolari professioni. Permettono di ottenere l’abilitazione all’esercizio di queste professioni e sono finalizzate alla formazione di specialisti in determinati settori.

Possono essere istituite esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione europea.

Vedremo l’accesso alle scuole di specializzazione e le tipologie.

L’accesso alle scuole di specializzazione

L’accesso alle scuole può essere regolato da ogni singola università attraverso un concorso emanato con un bando di ammissione per esami e titoli sulla base del numero di posti a disposizione per ogni classe di abilitazione.

La durata dei corsi ed il numero di crediti da acquisire per il conseguimento del diploma di specializzazione sono definiti nell’ordinamento didattico di ogni corso post laurea. La frequenza è obbligatoria. A seconda della tipologia, la durata legale delle scuole di specializzazione va da un minimo di due ad un massimo di 6 anni. Infine, viene rilasciato un diploma di specializzazione con l’acquisizione di un numero di crediti compreso tra 300 e 360.

Le tipologie

Le Scuole di specializzazione appartengono a diverse aeree:

sanitaria (ad accesso riservato ai medici e ad accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, cosiddetti ‘non medici’)

veterinaria

all’area dei beni culturali

psicologica

professioni legali.

I medici hanno l’accesso alle Scuole di specializzazione di area sanitaria a numero programmato. Per essere ammessi ad una Scuola di specializzazione occorre essere in possesso di un titolo di laurea in medicina e chirurgia. C’è l’ obbligo di conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo entro la data di inizio delle attività didattiche. Inoltre, bisogna superare un concorso nazionale di ammissione per titoli ed esame bandito annualmente dal MIUR.

Anche per essere ammessi alle Scuole di specializzazione per le professioni legali è necessario superare un pubblico concorso annuale che si svolge a livello locale presso gli Atenei.

L’accesso alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai ‘non medici’, di area veterinaria, dei beni culturali e psicologica è gestito a livello locale dai singoli Atenei ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162.