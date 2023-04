Corsi di perfezionamento. Cosa sono e come sceglierli

Sempre più spesso si sente parlare dei corsi di perfezionamento. Ma cosa sono e a quale categoria fanno riferimento?

I Corsi di perfezionamento fanno parte della formazione post laurea per lo sviluppo di competenze di alto livello e per il miglioramento della propria professionalità.

I Corsi di Perfezionamento post laurea hanno come obiettivo specifico l’approfondimento delle conoscenze in una determinata area di studi. Possono essere considerati come strumento di aggiornamento o di riqualificazione professionale, e anche di educazione permanente.

Questa tipologia di corsi ha come riferimento normativo di base il decreto n. 509 del 3 novembre 1999, dell’attuale offerta formativa.

Questi corsi di Perfezionamento sono istituiti infatti direttamente dai singoli atenei, con decreto del Rettore, senza specifico riferimento a un ordinamento nazionale.

In alcuni casi consentono l’acquisizione di Crediti Formativi Universitari, eventualmente valutabili per l’accesso ai Master.

Corsi di perfezionamento e le differenze con gli altri corsi

I corsi di perfezionamento, insieme al dottorato di ricerca, ai master ed alle scuole di specializzazione fanno parte della formazione post laurea offerta dalle università agli studenti in possesso di una laurea di primo livello o di una laurea magistrale (ex specialistica).

I corsi di perfezionamento, anche detti corsi di alta formazione, sono un approfondimento e un aggiornamento, fornito attraverso la formazione post laurea, che consente lo sviluppo e l’addestramento di competenze e capacità di alto livello per il miglioramento della propria professionalità.

Sono previsti dalla Legge 341/90 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. Vengono promossi dalle università anche in collaborazione con altri enti e istituzioni, pubbliche o private. A differenza del master, i corsi di perfezionamento non rilasciano un titolo accademico, ma un attestato di partecipazione che certifica le competenze acquisite durante il corso.

La durata varia a seconda dell’articolazione didattica e delle competenze che il corso intende fornire ed è riservato ad un numero limitato di partecipanti selezionati attraverso colloqui o altre forme di verifica.

Si accede ad un corso ad alta formazione dopo la laurea di primo livello o la laurea magistrale e la frequenza, obbligatoria, deve essere attestata dai docenti e dal direttore del corso. L’elevata flessibilità dei programmi didattici rende i programmi sempre rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro.

Il diploma di perfezionamento, conseguito al termine di corsi della durata almeno triennale, è equipollente al titolo di dottore di ricerca rilasciato dalle università italiane ai sensi del D.M. 3 aprile 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 104 del 7 maggio 2001.

Molto spesso i corsi di perfezionamento possono prevedere l’attribuzione di crediti spendibili dagli studenti in master con finalità didattiche simili a quelle offerte dal corso.