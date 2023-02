La formazione post laurea. Cosa fare dopo l’Università

Ottenuta la laurea molti giovani si trovano di fronte ad una scelta importante: proseguire gli studi con una formazione post laurea o entrare nel mondo del lavoro. A volte, questa scelta è dettata dall’incapacità della laurea di primo livello e della laurea magistrale di preparare gli studenti al mondo del lavoro.

E anche dalla difficoltà di trovare un lavoro senza esperienza, con una concorrenza spietata.

La riforma universitaria sta cercando di colmare questa lacuna, introducendo corsi di laurea sempre più mirati e settoriali. Nonostante questo, sempre più studenti decidono di far ricorso ad una formazione post laurea, a volte già dopo la laurea di primo livello.

Per chi decide di proseguire gli studi, l’università offre numerose opportunità attraverso quattro grandi categorie di corsi post laurea:

Le tipologie di formazione post laurea

La formazione post laurea non è quindi affidata solamente alle università, in quanto, in molti casi, l’offerta formativa è promossa in collaborazione con altri enti ed istituzioni, come per i corsi di perfezionamento o per i master, con l’obiettivo di agevolare il percorso dello studente verso il mondo del lavoro.

Altre categorie di corsi post laurea invece, come le scuole di specializzazione e i dottorati di ricerca sono esclusivamente rivolti ai dottori magistrali e mirano a fornire una formazione superiore per l’inserimento in particolari settori professionali o per la realizzazione di una carriera universitaria scientifica o di ricerca.

È importante quindi avere bene in mente che carriera lavorativa si vorrà intraprendere dopo la formazione post laurea. Molto spesso gli studenti incorrono nell’errore di iscriversi ad un corso post laurea solo per prendere tempo o per curiosità; eliminando di fatto l’utilità della formazione post laurea nel momento in cui si dedicheranno a settori professionali diversi.

Infine, per coloro che scelgono un corso di formazione post laurea come viatico per inserirsi più facilmente nel mondo del lavoro è consigliabile optare per un corso che preveda un periodo di stage presso un ente o un istituto individuato dal comitato scientifico del corso stesso.

Tra la formazione post laurea possiamo trovare corsi di specializzazione incentrati a formare lo studente su una determinata professione. Molti corsi di questo tipo associano lo studio di esami teorici a una parte di studio pratica, garantita da uno stage all’interno del corso.