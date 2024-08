Ottica e Optometria in continua evoluzione tra scienza e tecnologia

L’Ottica e l’Optometria sono delle aree di studio in continua evoluzione, motivo principale è il miglioramento della qualità della vita di molte persone. Queste due discipline sono strettamente correlate, ma presentano particolarità diverse. L’Ottica si occupa dello studio della luce e delle sue proprietà e della progettazione di strumenti ottici, come lenti, occhiali e microscopi. L’Optometria invece si occupa della misurazione della vista e correzione di effetti visivi, come lenti a contatto o lenti oftalmiche. Entrambe le discipline hanno bisogno di una solida base di studi, che spazia tra la chimica, la biologia e l’anatomia dell’occhio.

Quale percorso intraprendere per studiare Ottica e Optometria

Se il tuo desiderio è quello di approfondire il campo di studi dell’Ottica e dell’Optometria allora è necessario che tu intraprenda una laurea triennale in Ottica e Optometria. Questo percorso ti offrirà una formazione completa, fornendo un approccio multidisciplinare, teorico e pratico. Tra le materie di indirizzo che gli studenti dovranno studiare nei tre anni troviamo:

Ottica Geometrica e Oftalmica

Sistemi Ottici

Optometria

Ottica Fisica

Strumentazione e tecnologie per l’Optometria e l’Oftalmologia

Oltre alle lezioni teoriche gli studenti avranno la possibilità di partecipare a laboratori ed attività pratiche, al fine di acquisire familiarità con gli strumenti che verranno utilizzati in ambito lavorativo. Il percorso formativo prevede uno stage finale nel secondo semestre dell’ultimo anno, dando la possibilità agli studenti di mettere alla prova le proprie conoscenze ed abilità.

Opportunità lavorative di un settore in crescita

Gli studenti che si laureeranno in Ottica e Optometria avranno un’ampia scelta lavorativa, sia nell’ambiente pubblico che quello privato. Tra le principali occupazioni lavorative possiamo trovare:

Centri ottici e optometrici : dove i professionisti lavorano a stretto contatto con il pubblico, offrendo i servizi di assistenza come la misurazione della vista o consulenze su acquisto di lenti ed occhiali.

: dove i professionisti lavorano a stretto contatto con il pubblico, offrendo i servizi di assistenza come la misurazione della vista o consulenze su acquisto di lenti ed occhiali. Aziende produttrici di lenti : in questo ambito i professionisti si occupano della progettazione, controllo e realizzazione di lenti oftalmiche e a contatto.

: in questo ambito i professionisti si occupano della progettazione, controllo e realizzazione di lenti oftalmiche e a contatto. Aziende produttrici di strumenti e tecnologie : questo è un settore in rapida crescita e gli esperti lavorano insieme alla creazione di strumenti e tecnologie che serviranno per cure o supporti ottici.

: questo è un settore in rapida crescita e gli esperti lavorano insieme alla creazione di strumenti e tecnologie che serviranno per cure o supporti ottici. Liberi professionisti: una volta formati ed istruiti i professionisti hanno la possibilità di aprire attività private offrendo servizi personalizzati e consulenze specialistiche.

Al giorno d’oggi questo campo è in continuo sviluppo e costante crescita, sia per il costante aumento dell’età media, sia per la rapida diffusione di dispositivi elettronici, che possono affaticare la vista.

Laurea Magistrale in Optometry and Vision Science

Per chi vuole specializzarsi in questo percorso, l’Università degli Studi di Milano Bicocca offre un corso di laurea magistrale in Optometry and Vision Science. Percorso specialistico, della durata di due anni, interamente in lingua inglese, che fornisce una formazione avanzata nelle aree di ricerca, della clinica e dell’industria.

L’Ottica e l’Optometria offrono prospettive positive per i laureati

L’Ottica e l’Optometria sono quindi due mondi in continuo sviluppo, offrono stimolanti percorsi ed ottime opportunità lavorative. Se hai la passione per lo studio di queste discipline allora dovresti prendere in considerazione di intraprendere un percorso formativo in questo ambito!

Completa i nostri test orientativi e attitudinali per comprendere in quali aree disciplinari sei più portato.