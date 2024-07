Ingegneria informatica, per una carriera nel cuore della tecnologia

L’ingegneria è un campo in continua e rapida evoluzione. Nel corso degli anni sono usciti tanti indirizzi di laurea che si accostano al ramo dell’ingegneria. Una che ha preso molto piede, soprattutto negli ultimi anni, è la laurea in ingegneria informatica, una branca dell’ingegneria che si occupa dello studio, progettazione e sviluppo di sistemi informatici (software, hardware).

Ma cosa si studia esattamente in ingegneria informatica? E quali competenze si acquisiscono durante il corso di studi? In questo articolo ti guideremo verso l’affascinante percorso di studi, fornendoti di tutte le informazioni necessarie e decidere se è il percorso adatto a te!

Laurea in Ingegneria Informatica

La laurea in ingegneria informatica è un percorso di studi universitario che ti fornisce delle competenze e nozioni importanti sulle discipline informatiche. Esistono due percorsi, che sono propedeutici:

Laurea Triennale (L-8): questo corso di laurea triennale fornisce le basi dell’ingegneria informatica. Gli argomenti che si andranno ad analizzare di più sono la programmazione, algoritmi, sistemi operativi e calcolo di dati. Al termine del corso gli studenti sono in grado di lavorare e sviluppare software, analizzare sistemi e lavorare nel settore IT.

Laurea Magistrale (LM-32): questa è la laurea magistrale, di due anni, che approfondisce le conoscenze apprese durante i primi tre. Gli studenti hanno l'opportunità di specializzarsi in aree più specifiche come l'AI, la sicurezza informatica e la robotica.

Il piano di studi dell’ingegneria informatica è complesso e composto da corsi e materie specifiche che ti permetteranno di acquisire competenze teoriche e pratiche nel campo dell’informatica. Tra i corsi di base troviamo la matematica, la fisica, informatica e l’elettronica, materie fondamentali per comprendere a fondo gli studi che dovrai intraprendere.

Le materie di indirizzo daranno la possibilità di specializzarti in delle aree specifiche dell’ingegneria informatica, tra le lezioni più importanti troverai:

Intelligenza Artificiale : studio di algoritmi e tecniche per la creazione di sistemi che sappiano comprendere, ragionare e prendere decisioni autonomamente.

: studio di algoritmi e tecniche per la creazione di sistemi che sappiano comprendere, ragionare e prendere decisioni autonomamente. Sicurezza Informatica : mirata al proteggere e trovare le vulnerabilità dei sistemi informatici, per fornire protezione agli attacchi informatici.

: mirata al proteggere e trovare le vulnerabilità dei sistemi informatici, per fornire protezione agli attacchi informatici. Robotica: progettazione e sviluppo di robot e sistemi autonomi che sappiano svolgere lavori complessi ed interagire con l’ambiente circostante.

Che sbocchi lavorativi ci sono dopo la laurea?

Una volta che avrai conseguito la laurea in ingegneria informatica, le porte del lavoro si spalancheranno. Le competenze acquisite durante il corso di studi sono richieste da moltissime aziende nei più vari settori, dalle aziende tecnologiche ad istituzioni finanziarie o pubbliche amministrazioni. Avrai la possibilità di essere contattato da grosse multinazionali come Google, Facebook, Amazon o Microsoft, aziende in continuo sviluppo che sono costantemente alla ricerca di giovani professionisti da inserire nel proprio contesto. La laurea in ingegneria informatica ti darà anche la possibilità di lavorare autonomamente, sviluppando start-up innovative o progettando nuovi software.

Potresti trovare anche occupazione nel mondo della finanza, in banche, assicurazioni o società di investimento, dove le tue competenze informatiche saranno necessarie per sviluppare algoritmi e sistemi automatizzati. Tra le professioni più comuni possiamo trovare il Data Scientist, Esperto di Sicurezza Informatica, Sviluppatore di Software e tanti altri. Il mercato è in costante crescita ed ogni anno il numero di ingegneri informatici richiesti aumenta sempre di più, insieme alle qualifiche richieste.

Vuoi intraprendere la tua carriera universitaria in ingegneria informatica?

Se ancora sei indeciso su quale strada intraprendere per il tuo percorso universitario i test di orientamento potrebbero aiutarti a schiarirti le idee. Compila i nostri test orientativi e attitudinali per comprendere quale corso di laurea sia più adatto a te!

Se invece sei appassionato di tecnologia, innovazione o la robotica allora il percorso in ingegneria informatica potrebbe fare al caso tuo. Mettiti alla ricerca dei corsi formativi, programmi ed esami che dovrai sostenere per capire se è la strada giusta per te!