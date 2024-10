ChatGPT alla facoltà di Economia della Cattolica

L’Università della Cattolica continua il suo processo di innovazione integrando l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel cuore della sua offerta formativa. Per l’anno accademico 2024/2025, la facoltà di Economia introduce due nuovi corsi dedicati a ChatGPT, la rivoluzionaria intelligenza artificiale che sta cambiando il mondo. I due corsi prenderanno il nome di “ChatGPT per l’Analisi dei Dati in Ambito Aziendale” e “Mastering ChatGPT for Business Application”.

L’iniziativa nasce dal successo di un corso lanciato durante il secondo semestre dello scorso anno accademico, dove più di 600 studenti sono rimasti affascinati dalle potenzialità che l’intelligenza artificiale potrebbe portare in ambito economico e aziendale.

Un corso di studi che rivoluzionerà il futuro del lavoro

La preside della facoltà di Economia della Cattolica sottolinea l’importanza di formare i propri studenti all’utilizzo di strumenti ormai necessari nel mondo del lavoro, sempre in rapida evoluzione. Con l’introduzione dei corsi su ChatGPT, gli studenti avranno modo di esplorare a fondo il mondo dell’intelligenza artificiale e studiarlo affinché possano gestirla ed utilizzarla a proprio favore professionale.

Bisogna riconoscere che l’intelligenza artificiale, grazie alle sue innumerevoli potenzialità e la rapida gestione ed elaborazione di informazioni, sta radicalmente cambiando il mondo del lavoro. Imparare ad utilizzarla ed applicarla in contesti economici sarà di grande aiuto per tutta la comunità.

Anche Federico Rajola, coordinatore del progetto e Delegato del Rettore per i sistemi informativi dell’Università della Cattolica, esprime il suo entusiasmo sottolineando come questi corsi sperimentali porteranno innovazione nella proposta formativa universitaria. Le competenze digitali sono in costante sviluppo ed è bene che gli studenti siano sempre aggiornati, al fine di creare i futuri professionisti del settore.

In che modo ChatGPT contribuirà nel mondo dei dati e della finanza?

I modi in cui ChatGPT viene utilizzato sono veramente innumerevoli, l’utilizzo di questa tecnologia verrà a supporto di modelli di business e dell’analisi dei dati.

Per eseguire un’analisi dei dati, ChatGPT, ha la possibilità di processare grandi quantità di informazioni, individuando trend, pattern ed insight nascosti, difficili da trovare per l’essere umano. Può anche generare report o dashboard, rappresentando i dati processati in modo semplice ed intuitivo facilitando la comprensione e il processo decisionale. Inoltre, ChatGPT, può anche analizzare il sentiment che i clienti hanno quando lasciano delle recensioni, commenti su social o feedback, processandoli e fornendo informazioni importanti per migliorare prodotti o servizi.

ChatGPT, inoltre, può essere utilizzato per generare idee e piani di business, esplorare i diversi scenari e valutare la scelta di differenti soluzioni. Potrà fornire un’analisi dettagliata dei competitor illustrando quali sono i punti deboli e fornendo spunti per migliorare la propria offerta.

ChatGPT è solo l’inizio dell’innovazione per la Cattolica

L’introduzione dei corsi di Economia su ChatGPT è l’ennesima dimostrazione che la Cattolica ha sempre lo sguardo rivolto verso il futuro e l’innovazione. Con l’introduzione di questi corsi molti studenti avranno la possibilità di studiare la tecnologia del XXI secolo, che sta cambiando il mondo.

Tra le altre iniziative che l’ateneo offre, troviamo anche il progetto Metaversity, dove gli studenti hanno la possibilità di studiare le potenzialità della didattica digitale nei mondi virtuali. Oppure il corso “IA: I primi passi nel mondo dell’Intelligenza Artificiale”, dedicato allo sviluppo di algoritmi.

Formare dei professionisti che sono in grado di sfruttare questa tecnologia rappresenta un grande passo avanti per il nostro Paese, pronto ad iniettare nel mondo del lavoro specialisti del settore. La Cattolica, ancora una volta, gioca un ruolo fondamentale per l’innovazione dell’Italia, portando in alto la formazione e la fama a livello mondiale.