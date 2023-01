Ti sarà capitato senz’altro di sentir parlare del Dottorato di Ricerca e di vedere la sigla PhD prima del nome di un insegnante o assistente del professore, ma non sai cosa sia o come si arrivi ad accedere a questa carica, che per il sistema istituzionale italiano è la più alta qualifica accademica.

Infatti, il dottorato di ricerca è il livello di istruzione più alto previsto dalla formazione post laurea dell’ordinamento universitario italiano. Il dottorato di ricerca dura 3 o 4 anni e vi si può accedere solamente dopo il conseguimento della laurea magistrale (ex laurea specialistica). È stato istituito nel 1980 e si tratta di un corso riservato a un numero limitato di partecipanti.

Dottorato di Ricerca. Ammissione

Una volta conseguita la laurea non tutti gli studenti sono disposti a lasciare il mondo universitario, in tanti hanno voglia di continuare a studiare e addentrarsi nel mondo della ricerca accademica. Il Dottorato di Ricerca, spiegato in termini semplici, non è altro che la specializzazione di una ricerca su un determinato campo o argomento.

Accedere ad un Dottorato non è molto semplice purtroppo anche se la determinazione e la preparazione giocano un importante ruolo. L’accesso al Dottorato di Ricerca avviene attraverso un concorso di partecipazione.

L’ammissione a questi corsi post laurea infatti, avviene attraverso concorso per titoli ed esami ed è riservato a un numero ristretto di partecipanti. Il numero dei posti disponibili e i criteri di accesso sono specificati nel Bando di concorso che ogni Ateneo mette a disposizione. Quindi non sono concorsi nazionali, ma concorsi gestiti dai singoli atenei.

Perché intraprendere questo percorso?

In un mondo competitivo la sola Laurea non basta più, e più titoli, competenze e conoscenze specifiche si hanno e più queste fanno la differenza sul piano lavorativo. Alcune professioni richiedono il conseguimento di ulteriori titoli di studio, come master o dottorato di ricerca, come i concorsi per diventare docenti universitari.

In generale, l’obiettivo di questo percorso è di fornire conoscenze e competenze di carattere scientifico richieste nell’ambito della carriera universitaria o in centri di ricerca avanzata pubblici o privati.

Obbligatoriamente, almeno la metà dei posti messi a concorso per un corso di dottorato di ricerca deve essere coperta da una borsa di studio pari a circa 1000 euro mensili.

Da considerare però ci sono anche le tasse regionali che il dottorando dovrà pagare nel corso del sui percorso.

Per essere ammessi ad un dottorato occorre essere in possesso della laurea magistrale o di un equipollente titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Il titolo, conferito da questi corsi post laurea, è di dottore di ricerca, che corrisponde al titolo Phd attribuito in altri paesi, e si consegue dopo un percorso di studi e di ricerca finalizzato all’approfondimento dell’indagine scientifica e della metodologia di ricerca in uno specifico settore. Si conclude con l’elaborazione di una tesi finale.

Ogni Ateneo, con proprio regolamento, disciplina l’istituzione dei corsi post laurea di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalità di conferimento. É possibile attivare corsi di dottorato di ricerca con altri Atenei e mediante convenzione con soggetti pubblici e privati.

Qui il Regolamento dottorato di ricerca (MIUR) per una spiegazione più esaustiva del percorso.

Il dottorato di ricerca è volto all’acquisizione delle più alte competenze scientifiche per svolgere attività di ricerca all’interno delle stesse università o presso enti pubblici o privati. In molti concorsi pubblici, inoltre, il diploma di dottorato è un titolo che da punteggio in molti concorsi pubblici!