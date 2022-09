Migliori università di psicologia in Italia: la classifica 2022

Quello di Psicologia è un percorso che molti studenti, dopo le scuole superiori, hanno il desiderio di intraprendere. L’accesso al corso, nella maggior parte delle università, è limitato a un certo numero di studenti che devono cercare di dare il massimo nelle prove di ammissione. In altre, invece, è previsto solo un test d’ingresso non vincolante ma che, se non superato, può mettere lo studente in condizioni di comare durante l’anno dei debiti formativi. Al di là di questo fattore che potrebbe essere molto importante per quanto riguarda la scelta dell’università, un altro elemento da valutare potrebbe essere la qualità del corso di studio e le possibilità di entrare nel mondo del lavoro.

Per questo motivo, abbiamo stilato una classifica delle migliori università di psicologia in Italia.

Vediamola insieme!

Classifica delle migliori università di psicologia in Italia per il 2022

Grazie al ranking del Qs World University siamo riusciti a stilare una classifica italiana delle migliori facoltà di psicologia in Italia.

L’università Sapienza di Roma si aggiudica il primo posto nella classifica delle migliori università dove studiare psicologia in Italia con un punteggio totale di 76,6. Essa, inoltre, si posiziona al 70° posto per quanto riguarda i migliori atenei di psicologia nel mondo.

Corsi di psicologia: il podio

La facoltà di Psicologia presenta diversi curricula: il più adatto può essere scelto in base alle proprie aspettative e passioni.

Per questo motivo, un altro fattore da valutare per scegliere l’università giusta è quello di capire se un determinato ateneo presenta il percorso che si vuole intraprendere.

Cominciamo con La Sapienza. La famosa università di Roma presenta due corsi di laurea triennale in questo ambito: Psicologia della Salute e Psicologia e Processi Sociali.

Per quanto riguarda le lauree magistrali, invece, si ha l’imbarazzo della scelta. I vari corsi sono quelli di Psicologia

Clinica;

della Comunicazione e del Marketing;

della salute per i contesti clinici e sanitari;

delle risorse umane, del lavoro e delle organizzazioni;

dello sviluppo tipico e atipico;

giuridica, forense e criminologica.

In più, alla Sapienza è possibile frequentare due master di II livello: Criminologia clinica, psicologia giuridica e Psichiatria forense e quello di Psicologia Militare.

A Bologna, invece, è possibile frequentare un corso di laurea triennale nel Campus di Cesena, ossia quello di Scienze e Tecniche Psicologiche. Per quanto riguarda le magistrali i vari curricula sono:

Psicologia Clinica (Cesena);

Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica (Cesena);

Psicologia scolastica e di comunità (Cesena);

Psychology of wellbeing and social inclusivity, in inglese (Cesena);

Work, organizational and personnel psychology, in inglese (Cesena).

Infine, per quanto riguarda la Cattolica, in ambito psicologico abbiamo due corsi di laurea triennale: Scienze e Tecniche psicologiche in italiano e un altro completamente in inglese.

I corsi di laurea magistrali disponibili invece sono quelli in Psicologia

clinica e della salute (persona, relazioni famigliari e di comunità);

degli interventi clinici (gruppi, organizzazioni e comunità);

dello sviluppo e dei processi di tutela;

per il benessere (empowerment, riabilitazione e tecnologia positiva) ;

per le organizzazioni (risorse umane, marketing e comunicazione).

Altri corsi di psicologia che puoi frequentare nelle migliori università italiane

Oltre ai corsi già elencati prima, nel resto delle migliori università di psicologia in Italia, puoi trovarne altri ancora più specifici e dettagliati.

Ad esempio, all’Università di Padova si può frequentare il corso di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione o quello di Psicologia sociale del lavoro e della comunicazione.

Molto interessanti sono anche i corsi di secondo livello come quelli in psicologia:

architettonica e del paesaggio;

dell’invecchiamento e della longevità;

quantitativa.

Alla Bicocca, invece, si può conseguire, tra le altre, una laurea magistrale in Psicologia sociale, economica e delle decisioni.

Oppure, alla Statale di Milano si può frequentare un corso di alta formazione Criminologia clinica e psicologia criminale.

Infine, fra i corsi di laurea già citati negli altri atenei, l’università di Torino, offre anche un corso di alta formazione in Psicologia dello sviluppo tipico e atipico nei contesti formativi didattici (infanzia, fanciullezza e adolescenza).

Siete pronti per scegliere l’università più adatta a voi?