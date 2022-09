Anno sabbatico: perché farlo e come sfruttarlo al meglio

Dopo tanti anni di sacrifici, stress, stanchezza e preoccupazioni, la fine di un percorso di studi risulta essere sempre un momento di grande soddisfazione e serenità. Tuttavia, non è scontato che fin da subito gli studenti abbiano le idee chiare sul proprio futuro. Questo momento, infatti, rappresenta una fase di profondo cambiamento che potrebbe generare molta confusione nei ragazzi. A volte, prendere delle decisioni sul proprio futuro invasi da questi stati d’animo potrebbe portare a compiere scelte affrettate e poco sagge, spesso inadatte. Ecco perché potrebbe essere una buona idea prendersi un anno sabbatico.

Cos’è l’anno sabbatico e a cosa serve

L’anno sabbatico o gap year è un momento di pausa che studenti e/o lavoratori decidono di prendersi in un certo periodo della propria vita per staccare la spina o per interrompere la monotonia della propria quotidianità.

Spesso a quest’attività viene accostata un’accezione negativa: chi decide di prendersi un gap year viene frequentemente reputato come uno “sfaticato” e un “fannullone”. Tuttavia, non è proprio così.

Decidere di prendersi un anno sabbatico è una scelta seria quanto quella di continuare gli studi (o il lavoro che si sta svolgendo in quel momento). Tuttavia, quest’opportunità deve essere sfruttata in modo da creare un valore aggiunto per il proprio bagaglio di vita.

Ecco perché, sarebbe ottimo avere le idee chiare almeno su tutte le attività da fare durante questo anno e su come organizzarlo al meglio.

Cosa puoi fare durante l’anno sabbatico

Le cose che si possono fare durante un gap year possono essere davvero innumerevoli e tutte valide.

Vediamo insieme degli spunti sulle attività da svolgere durante un anno sabbatico.

1. Imparare una o più lingue straniere

Una delle prime attività che puoi fare è proprio quella di studiare una nuova lingua. Potresti infatti iscriverti a un corso (anche online) e seguire le lezioni. Sarebbe molto meglio se queste ultime, alla fine, prevedessero un’esame che rilasci una certificazione. In questo modo, potresti cominciare a riempire anche il tuo curriculum con dei riconoscimenti molto apprezzati dai datori di lavoro. Se sei indeciso su quale lingua studiare, potresti dare un’occhiata alle lingue più richieste dal mercato.

2. Fare un corso di formazione

Fare un corso di formazione su un settore o un argomento che ti interessa potrebbe essere un’ottima attività da svolgere durante il tuo anno sabbatico. Soprattutto il web è pieno di opportunità per svolgere dei corsi di breve durata su attività relative a ogni settore. Essi possono essere seguiti direttamente da casa e anche a un prezzo abbastanza accessibile. Anche in questo caso, riuscire a conseguire un attestato di partecipazione potrebbe essere una buona occasione per far fruttare il tuo CV e renderti più appetibile a livello professionale. Se non ti vengono in mente argomenti da apprendere o approfondire, potresti trovare qualche spunto qui.

3. Intraprendere la tua prima esperienza lavorativa

Ci sono molti modi per intraprendere per la prima volta un’attività lavorativa anche senza esperienza. Su internet potresti trovare molti datori di lavoro che danno l’opportunità di svolgere degli stage, ad esempio. In alternativa, potresti valutare di lavorare come freelance e svolgere attività molto semplici come, per esempio, dare ripetizioni. Tutto quello che ti serve, in questo caso, è una buona dose di voglia di fare e un curriculum. Non hai ancora provveduto a creare il tuo CV? Nessun problema: qui puoi trovare dei consigli utili per metterlo su da zero.

4. Trasferirsi all’estero per un breve periodo di tempo

Per i più intraprendenti, un anno sabbatico potrebbe essere una buona occasione per intraprendere un’esperienza all’estero.

Questa potrebbe essere una giusta combinazione: potresti imparare la lingua del posto e svolgere un lavoro anche part-time per sostenerti e iniziare a entrare nell’ottica lavorativa. E poi chi lo sa… magari potresti imbatterti nell’occasione della tua vita!

5. Impegnarsi nel volontariato

Esistono molti programmi dedicati ai giovani per prestare servizio di volontariato sia in Italia che all’estero. Una buona idea potrebbe essere anche quella di aderire al servizio civile, ad esempio. Queste attività potrebbero essere molto utili anche per iniziare a comprendere quello che ti piacerebbe fare in futuro.

Quindi… a cosa serve un anno sabbatico?

Viste tutte le attività che puoi svolgere durante il tuo gap year, possiamo alla fine sfatare il mito che vede l’anno sabbatico come un momento “indegno” nella vita di ognuno.

Qualsiasi cosa tu scelga di fare potrebbe apportare un valore aggiunto al tuo bagaglio culturale e nella tua vita in generale.

Qualche esempio?

In primo luogo l’anno sabbatico è utilissimo a schiarirti le idee. Abbiamo già visto che almeno fra le attività elencate sopra, potresti sceglierne una o combinarne di più. Questo ti amplierebbe la visione su cosa ti piacerebbe o meno fare o dove ti piacerebbe o meno vivere.

Inoltre, intraprendere un viaggio da solo o iniziare un percorso lavorativo o di volontariato non farebbe altro che aumentare il tuo livello di responsabilità e autonomia, nonché quello di indipendenza.

In più, attività del genere, come anche studiare una nuova lingua, saranno utili per sviluppare le tue soft skill, ossia tutte quelle competenze attualmente molto richieste nel mondo del lavoro.

In generale, tutto quello che avrai intenzione di fare ti permetterà di conoscere cose e persone nuove che arricchiranno di sicuro la tua persona. Dopo determinate esperienze e attività, inoltre, avrai molta più autostima e consapevolezza, nonché senso critico che ti aiuterà a prendere delle decisioni in modo molto più saggio e accurato.

Hai già deciso cosa farai durante il tuo gap year?