Borse di studio per l’estero: studiare in America

Continua la nostra carrellata di informazioni sulle possibilità di borse di studio per l’estero: questa volta andremo in… America!

L’America è una buona occasione per chi ha intenzione di affrontare un’esperienza di studio oltreoceano. Infatti, nel territorio americano troviamo alcune università tra le migliori al mondo e molte agevolazioni dedicate agli studenti internazionali per accedervi.

Vediamole insieme!

Studiare in Canada

Studiare in Canada potrebbe essere una buona opportunità soprattutto per chi, oltre a continuare il proprio percorso in università prestigiose, vuole anche approfondire i suoi studi in lingua. Infatti, sarà possibile non solo praticare l’inglese, ma anche approfondire il francese. Effettivamente, in Canada questo bilinguismo è ampiamente diffuso.

In più, le borse di studio erogate per gli studenti internazionali sono molto numerose.

In primo luogo, il Vanier Canada Graduate Scholarships Program prevede un budget di 50.000 dollari all’anno da destinare a borse di studio della durata di 3 anni. L’obiettivo di queste ultime è attirare alcuni dei dottorandi tra i più eccellenti del mondo per mantenere alto il profilo canadese come centro di eccellenza globale per la ricerca e l’alta formazione.

Per il post-dottorato, invece, il Canada mette a disposizione, tramite le Banting Post-Doctoral Fellowships, 70 borse di studio all’anno dal valore totale di 70 mila dollari. I candidati perfetti sono quelli che hanno studiato nei campi della Sanità, Scienze naturali, Ingegneria, Scienze sociali e umanistiche.

L’Università di Waterloo, invece, eroga gli International Master’s e Doctoral Student Awards. Queste borse di studio sono destinate agli studenti internazionali che decidono di iscriversi a tempo pieno a uno dei corsi di laurea di ricerca. Per di più, l’ateneo offre delle borse di studio sulla base delle eccellenze scolastiche in determinati settori.

In più, anche il Consiglio Nazionale di Ricerca, la Pierre Elliott Trudeau Foundation e governo del Quebec contribuiscono ad agevolare gli studenti internazionali. Le borse di studio che mettono a disposizione sono rivolte per lo più a studenti specializzati e dottorandi in determinati settori scientifici-disciplinari.

Per partire per il Canada c’è bisogno di un passaporto in corso di validità e di un apposito permesso di studio nel caso in cui il soggiorno duri più di sei mesi.

Borse di studi per l’estero: gli Stati Uniti

Studiare negli Stati Uniti è sicuramente uno dei sogni più diffusi tra gli studenti di tutto il mondo.

Se stai prendendo in considerazione questa opzione, ti consigliamo prima di tutto di sbirciare questo articolo: ti sarà utile per rispondere a qualche semplice dubbio.

Veniamo ora alle opportunità per gli studenti!

Punto di riferimento per gli italiani che intendono studiare nel paese a stelle e strisce è il Programma Fulbright. Esso rappresenta un’opportunità di scambio internazionale che eroga borse di studio che mirano a coprire le spese di viaggio e di assicurazione. Il programma rappresenta un’ottima alternativa dato che promuove lo studio e la ricerca nelle migliori università statunitensi.

In più, gli Stati Uniti prevedono un Fondo Studenti Italiani. Infatti, il The Italian Student Loan Fund offre prestiti d’onore agli studenti laureati che hanno intenzione di continuare la loro formazione attraverso dei corsi di specializzazione.

Studiare in Messico

Anche il Messico prevede delle agevolazioni per gli studenti internazionali che hanno intenzione di proseguire i propri studi all’estero.

In particolare, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), attraverso l’AMEXCID, offre delle borse di studio a copertura parziale che riguardano tutti i livelli di studio. Per ricevere l’agevolazione, è necessario essere ammessi in un’università messicana tra le 70 che aderiscono al bando.

Per partire per il Messico è necessario il passaporto e il visto nel caso in cui il soggiorno duri più di sei mesi.

Borse di studio per l’estero: l’Argentina

Non solo il Messico per chi ha intenzione di intraprendere un’esperienza oltreoceano ma anche lontano dalla cultura nordamericana.

Anche l’Argentina offre borse di studio per i laureati italiani. Per ricevere le Borse del Ministerio de Educación de la República Argentina bisogna soddisfare determinati requisiti di merito. Maggiori informazioni possono essere consultate su questo sito.

Per entrare in Argentina è necessario il passaporto. Il visto è obbligatorio solo per periodi di soggiorno superiori ai 90 giorni.

