Erasmus Italiano, tutte le informazioni su borse di studio

Grazie all’iniziativa del Ministero dell’Università e della Ricerca di introdurre l’Erasmus Italiano moltissimi studenti hanno la possibilità di frequentare corsi e sostenere esami in altre università italiane. Una grandissima opportunità che permette ai partecipanti di arricchire il proprio bagaglio culturale ed acquisire nuove competenze.

Scadenze e requisiti per partecipare

Le università hanno fissato come ultima possibilità di presentare la domanda di partecipazione al programma tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. La partecipazione è riservata agli alunni che sono iscritti ai corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico e potranno trascorrere un periodo di mobilità da 3 a 6 mesi in un ateneo differente.

Per poter accedere al programma, gli studenti avranno dei requisiti da rispettare:

Essere iscritti regolarmente ad un corso di laurea in università italiana.

Avere un ISEE non superiore ai 36.000 euro annui.

Presentare un Learning Agreement, ossia un documento che definisce il piano di studi dell’università presso la quale si vuole procedere allo scambio.

A tutti gli studenti che vogliono partecipare e soddisfano i requisiti, verranno erogate delle borse di studio di 1000 euro per coprire le spese. Per il 2024/2025 sono state messe a disposizioni il valore di circa 3 milioni di euro, che poi aumenteranno fino a 7 per l’anno successivo.

Le borse verranno poi assegnate agli atenei e, sulla base di una graduatoria di merito, comunicate al MUR che a sua volta procede con l’erogazione.

Le mete dell’Erasmus Italiano

A partecipare al programma di Erasmus Italiano ci sono numerosi atenei e le destinazioni per lo scambio variano a seconda degli accordi stipulati dalla propria università. Per esempio l’Università di Catania ha stretto collaborazione con Pavia, Napoli, Cagliari, Roma e Trieste, quindi gli studenti che sono interessati allo scambio potranno trovare direttamente sul sito dell’ateneo le informazioni di cui hanno bisogno.

Condizioni e modalità di partecipazione

Il MUR ha rilasciato delle regole e condizioni specifiche per partecipare al programma di Erasmus Italiano:

I partecipanti non possono accedere alle borse di studio se selezionano un’università situata nello stesso comune dell’università di appartenenza.

Gli studenti possono selezionare di partecipare al programma anche se l’ateneo ospitante è privato.

I programmi di mobilità devono offrire le formazione in presenza oppure misto (presenza + online), mentre per i programmi esclusivamente online non verranno erogati benefici.

Le borse sono cumulabili con altri benefici, ma non con borse dello stesso genere nello stesso anno accademico.

L’Erasmus Italiano per un’esperienza di crescita professionale ed accademica

Questo programma rappresenta un’opportunità preziosa per tutti gli studenti universitari italiani, che potranno ampliare le proprie conoscenze e competenze seguendo programmi formativi di altre università.

Se sei interessato allora non perdere tempo a vivere questa esperienza unica, verifica le scadenze sul sito della tua università e preparati ad affrontare un’esperienza unica!