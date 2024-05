Erasmus Mundus, Università di Pavia riceve elogio Europeo

In occasione del 20esimo anniversario l’Università di Pavia viene elogiata a livello Europeo per la gestione dell’Erasmus Mundus overperformando nel programma. A seguito dell’elogio l’ateneo ha ricevuto il riconoscimeno di “Institutional Award” e “Best Poster Award”, per la qualità ed il contributo che ha dato agli studenti ed agli atenei.

Il progetto Erasmus Mundus (o Erasmus+), secondo l’iniziativa della Commissione Europea, prevede l’erogazione di master in congiunta con tre università internazionali, comprendendo: corso di studio, tirocinio, preparazione e discussione della tesi.

Essendo uno dei pochi ad aver partecipato al progetto per lungo periodo ed offrendo una larga varietà di corsi, dimostra di avere un’ottima gestione del programma ed impatto positivo negli studenti e cooperazioni internazionali. Questi prestigiosi riconoscimenti sono un’ulteriore conferma dell’eccellenza, sia in territorio nazionale, che internazionale.

Cos’è il progetto Erasmus Mundus?

Erasmus Mundus è un programma erogato dalla Commissione Europea con lo scopo di organizzare master di alta qualità in collaborazione con più università europee. Con la finalità di promuovere l’istruzione superiore, preparando gli studenti a relazionarsi in ambiti internazionali e stimolando la mobilità di studenti e docenti, l’ateneo rafforza i rapporti tra università europee sviluppando programmi di studio omologati.

Una caratteristica innovativa di questo programma è la collaborazione fra tre università di diversi paesi che lavorano alla creazione di un programma unico, rilasciando un “Master Congiunto” e riconosciuto da tutte le università.

L’Erasmus+ mette a disposizione anche delle borse di studio per gli alunni più meritevoli, facilitandone la mobilitazione ed ammortizzandone le spese di partecipazione.

Come aderire al programma Erasmus+?

Erasmus+ viene messo a disposizione solo nelle università che aderiscono ai progetti di scambio internazionale. È quindi importante essere sicuri che l’università a cui si è iscritti, o alla quale ci si deve iscrivere, la comprenda fra le attività curriculari.

Una volta iscritti ad un ateneo che partecipa al programma, si può scegliere un corso Erasmus+ assicurandosi di soddisfare tutti i requisiti di ammissione, laurea di primo livello e conoscenza della lingua inglese.

Ogni programma ha una scadenza entro la quale si può presentare il modulo di ammissione, è bene quindi tenersi aggiornati.

Vuoi studiare all’estero tramite il programma Erasmus Mundus? Compila i nostri test gratuiti cliccando qui per mettere alla prova il livello del tuo inglese!