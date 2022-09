Erasmusdays 2022: corri a condividere la tua esperienza!

Sta arrivando la sesta edizione degli #Erasmusdays! Anche gli erasmusdays 2022, come ogni anno, rappresenteranno un momento di condivisione della propria esperienza di studio all’estero. L’obiettivo è quello di promuovere il confronto delle avventure intraprese e dei successi ottenuti per aprire le porte a nuove iniziative personali. L’evento sarà anche un ottimo modo per conoscere e comprendere il progetto Erasmus+, in modo da coinvolgere sempre più giovani a prendere parte a questa importante occasione di crescita.

Cosa sono gli erasmusdays?

#Erasmusdays è un’iniziativa promossa nel 2017 in occasione del trentesimo anniversario della nascita del progetto Erasmus+. L’idea ha suscitato sin da subito molta curiosità e partecipazione e, addirittura, nel 2020 sono stati organizzati, in 82 Paesi diversi, circa 5.000 eventi. Questi ultimi sono inoltre aumentati di gran lunga nel 2021, arrivando a un totale di 5.670.

Una buona notizia: è dalla prima edizione che l’Italia si classifica tra i primi cinque Paesi per partecipazione!

L’iniziativa è promossa da tutte le Agenzie nazionali Erasmus+ e gode della massima tutela da parte della Commissione Europea.

#Erasmusdays 2022

Gli erasmusdays 2022 saranno in particolar modo dedicati ai valori europei e all’Anno Europeo dei Giovani. Quest’ultima è un’ulteriore iniziativa che mira a evidenziare l’importanza della partecipazione dei giovani nella costruzione di un futuro migliore, caratterizzato una maggiore sostenibilità, inclusività e digitalizzazione.

Esso sarà una grande occasione per condividere le proprie idee e i propri punti di vista, nonché per incontrare nuove persone e partecipare ad attività in tutta Europa.

Per saperne di più su questa fantastica opportunità vi consigliamo di consultare la pagina dedicata.

Inoltre, per il 2022, le tre agenzie italiane Erasmus+ (Indire, Inapp e Agenzia nazionale per i Giovani) invitano tutti i beneficiari: scuole, istituzioni, università, centri di ricerca, organizzazioni, cooperative, associazioni, Ong, centri di formazione professionale a organizzare un evento targato #erasmusdays per continuare a diffondere le opportunità e i valori del progetto Erasmus+ e per incentivare la partecipazione di altri studenti.

I giorni dedicati al progetto saranno 13, 14 e 15 ottobre 2022.

Come si partecipa agli erasmusdays 2022?

Dare vita al tuo proprio evento #erasmusdays 2022 è davvero semplice.

Bisogna seguire pochi semplici passi e… tutto il resto lo fa la tua esperienza!

Vediamo come creare l’evento in uno o più giorni tra il 13,14 e 15 ottobre:

accedi al sito ufficiale della campagna erasmusdays; registra il tuo evento nella mappa europea attraverso il sito e tramite un’accurata compilazione del form previsto; redigi un breve testo chiaro e dettagliato di massimo 550 caratteri contenente tutte le informazioni utili; aggiungi un’immagine il più rappresentativa possibile delle dimensioni massime di 2 Mb; seleziona il settore di pertinenza, il tipo di evento e la tematica che hai scelto.

Alla fine, le Agenzie nazionali Erasmus+ approveranno l’evento e lo pubblicheranno in pochi giorni.

A questo punto non dovrai fare altro che diffondere la notizia del tuo evento: non dimenticare di inserire l’hashtag ufficiale #erasmusdays in tutte le tue comunicazioni.

Per maggiori informazioni vi consigliamo di consultare la pagina ufficiale.

Se invece vuoi iniziare a prendere confidenza con il progetto, leggi il nostro articolo dedicato e scopri anche tutte novità dedicate al tuo viaggio di studio all’estero dei prossimi anni!