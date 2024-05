Professionisti della mediazione linguistica con Columbus Academy

Situata nel cuore di Roma, la Columbus Academy nasce nel 2004 e si afferma sin da subito come punto di riferimento per chi desidera intraprendere una formazione universitaria in mediazione linguistica.

L’offerta formativa che propone l’accademia comprende lauree triennali, master e diversi corsi di specializzazione, che permettono agli studenti di approfondire le proprie aree di interesse. Oltre ai corsi base l’accademia si distingue per l’organizzazione di seminari e workshop, mantenendo l’aggiornamento degli allievi sempre costante.

L’istituto predilige l’utilizzo di nuove tecnologie, invitando gli studenti ad avere una partecipazione costante alle attività e favorendo lo sviluppo delle competenze linguistiche. Sono compresi nelle offerte formative anche corsi di e-learning e blended learning, che permettono agli studenti di frequentare le lezioni in modo flessibile.

Istituto d’eccellenza per la mediazione linguistica

La Columbus Academy è vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti, tra questi ricordiamo:

Miglior Istituto di Mediazione Linguistica in Italia

Eccellenza nella Didattica

Tra i migliori corsi dell’istituto invece troviamo:

Corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica, un corso che fornisce la formazione completa su teorie e metodologie della mediazione linguistica, focalizzandosi sulla traduzione, interpretazione e mediazione interculturale.



Master in Traduzione Letteraria, che andrà a specializzare gli allievi nelle traduzione di testi letterari.



Master di Interpretazione di Conferenza, il quale forma interpreti professionisti, in grado di saper lavorare in conferenze ed eventi internazionali.

Trampolino di lancio per chi aspira ad un lavoro nella mediazione linguistica

Durante lo svolgimento della carriera accademica verranno messe a disposizione numerose attività di mobilità internazionale, proponendo programmi di scambio e collaborazioni con università straniere.

Infatti, l’accademia, fa parte del programma Erasmus+, che offre agli allievi l’occasione di frequentare per un periodo un’università partner in Europa.

La Columbus Academy rappresenta quindi un punto di lancio per chi aspira ad entrare nel lavoro della mediazione linguistica, soprattutto se si parla di lavoro all’estero, preparando gli allievi ad affrontare le sfide del mercato del lavoro, che richiede sempre più professionisti.

L’istituto ha anche diverse collaborazioni in atto con varie organizzazioni, offrendo agli studenti l’opportunità di partecipare a stage formativi e tirocini, per introdurli nel migliori dei modi al mondo del lavoro in un contesto globale.

Cosa comprende l’offerta formativa?

L’offerta formativa che propone la Columbus Academy comprende un’ampia gamma di corsi, partendo dalle lauree triennali fino ad arrivare a corsi specializzanti.

Lauree Triennali

Relazioni Internazionali e Diplomatiche, il quale forma gli studenti a lavorare in contesti diplomatici internazionali.

Criminologia, Sicurezza e Difesa Sociale, corso il quale integra le formazioni linguistiche con materie di criminologia, sicurezza e difesa sociale.

Economia e Commercio Internazionale, riserva un programma specializzato sull’analisi dei mercati internazionali e business interculturale.

Lingue e Culture per la Comunicazione Internazionale, dove si approfondiscono le conoscenze linguistiche e culturali internazionali.

Marketing per il Turismo Enogastronomico, il percorso dove formazione linguistiche e marketing turistico si fondono, valorizzando il patrimonio enogastronomico.

Master

Traduzione Letteraria, master per la specializzazione di traduzione di testi letterari

Interpretazione di Conferenza, vengono formati interpreti internazionali per partecipare a conferenze e seminari.

Corsi di Perfezionamento