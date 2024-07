L’Università Ca’ Foscari di Venezia nasce nel 1868 come “Scuola Superiore di Commercio”, con sede in un imponente palazzo gotico che affaccia sul Canal Grande. La struttura è una costruzione storica ed eccellente centro di ricerca che da oltre 150 anni contribuisce alla formazione di menti brillanti. L’Università Ca’ Foscari è una delle prime istituzioni italiane a specializzarsi nell’istruzione superiore in ambito economico e commerciale, ma nel corso degli anni ha ampliato la sua offerta formativa.

Ad oggi l’ateneo si distingue per la sua eccellenza nella ricerca, riconosciuta a livello internazionale e per la sua apertura al mondo. Infatti vengono organizzate molte attività di scambi culturali e programmi di studi internazionali. Il Ca’ Foscari è un’istituzione fortemente orientata verso l’internalizzazione e vanta una vasta rete di connessioni universitarie di tutto il mondo.

Offerta formativa vasta e multidisciplinare forma professionisti

L’offerta formativa di Ca’ Foscari è ampia e copre una vasta area di discipline. Tra i corsi che l’ateneo offre possiamo trovare lauree triennali, lauree magistrali, master universitari e dottorati di ricerca. In questo modo l’ateneo dà la possibilità agli studenti di progredire con gli studi, dal primo anno accademico, fino alle specializzazioni.

Tra i corsi più scelti e unici della Ca’ Foscari possiamo trovare:

Economia Aziendale : un corso che fornisce una base solida nell’ambito dell’economia e della gestione aziendale.

: un corso che fornisce una base solida nell’ambito dell’economia e della gestione aziendale. Lingue e Culture dell’Asia e dell’Africa Mediterranea : corso unico nel suo genere, offre basi approfondite su lingue, culture e società di diverse aree geografiche.

: corso unico nel suo genere, offre basi approfondite su lingue, culture e società di diverse aree geografiche. Conservazione dei Beni Culturali : dove si mira a formare professionisti specializzati nella tutela e valorizzazione dei beni culturali del nostro paese.

: dove si mira a formare professionisti specializzati nella tutela e valorizzazione dei beni culturali del nostro paese. Scienze Ambientali: nel corso vengono affrontate le sfide ambientali, insegnando a contribuire alla salvaguardia del pianeta.

Attraverso la formazione, l’ateneo mira a formare professionisti e cittadini consapevoli e responsabili dello sviluppo sostenibile. Di fatti si impegna a creare figure che sappiano affrontare le sfide del mondo di oggi, dotate di competenze solide e forte senso etico. L’università cura molto la ricerca in diverse aree disciplinari, lasciando il focus su questioni sociali, ambientali ed economiche, così sensibilizzando i temi di sostenibilità sociale ed ambientale.

Stage e Tirocini alla Ca’ Foscari

L’ateneo offre ai suoi studenti l’opportunità di iniziare a creare connessioni lavorative già dall’università. Infatti la Ca’ Foscari organizza numerose occasioni per partecipare a stage e tirocini presso aziende ed organizzazioni sia in Italia che all’estero. Grazie a queste opportunità gli studenti hanno la possibilità di mettere in pratica ciò che hanno imparato durante il percorso di studi, avendo modo di entrare in contatto con il mondo del lavoro ed accumulare esperienza pratica.

Membro attivo in Europa con EUTOPIA

L’Università Ca’ Foscari vanta un attiva partecipazione in ambito Europeo, infatti partecipa a molte attività di scambi culturali e programmi di studio internazionali. Tra i progetti più significativi possiamo trovare quello di EUTOPIA, un’alleanza di dieci istituti europei impegnati alla creazione di un modello di istruzione superiore. Attraverso questo programma, la Ca’ Foscari ha la possibilità di offrire ai propri studenti programmi di Erasmus e scambi culturali con altri paesi, congiunti dalle iniziative di formazione interdisciplinare.

Ca’ Foscari, istituzione dinamica ed innovativa

Possiamo dire quindi che l’Università Ca’ Foscari di Venezia è un’istituzione dinamica ed innovativa, che offre percorsi di studio di alta qualità ed offre opportunità uniche riguardo la crescita personale e professionale. Un punto di riferimento per la vita universitaria a Venezia, che potrebbe fornirti il giusto potenziale per entrare nel mondo del lavoro in modo distinto. Se hai l’intenzione di intraprendere un percorso formativo in questa università ti consigliamo di prepararti ai test di ammissione seguendo le nostre simulazioni che trovi nel portale.

Preparati ad accedere alla facoltà da te desiderata e mettiti alla prova con le nostre simulazioni di test di ammissione!