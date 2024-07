Scienze motorie: è a Verona il miglior Ateneo

L’Academic ranking of worlduniversities, Arwu, di Shanghai definisce l’Ateneo di Verona come uno dei migliori per il corso di laurea in Scienze Motorie. Il focus del ranking si basa sulle scuole e università dedicati allo Sport e Verona ha ottenuto il quarto posto generale. Merito del corso di studi in Scienze motorie rappresentata dal dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento e dal Centro di ricerca sport, montagna e salute.

Una posizione di assoluto rilievo, su 300 istituzioni di tutto il mondo, con il punteggio totale di 73.5 su 100. Posizionamento lusinghiero 99.8 per le pubblicazioni, in base a dati citazionali che testimoniano la diffusione della ricerca veronese sul movimento nella comunità scientifica internazionale. Ciò rende l’area di Scienze motorie scaligera la prima italiana nel Global ranking of Sport science schools and departments.

La Academic ranking of world universities, Arwu, utilizza sei indicatori oggettivi tutti correlati con la produzione scientifica per classificare le università del mondo, tra cui il numero di ricercatori altamente citati, numero di articoli pubblicati su riviste scientifiche e numero di articoli indicizzati.

Il corso di Laurea in Scienze Motorie

Il corso di laurea dalla durata di 3 anni e della classe L-22 offre una preparazione generale per il professionista dell’attività fisica intesa come movimento del corpo a scopo educativo, di divertimento, di sport, di mantenimento o ripristino della forma fisica.

Questo corso di laurea permette il conseguimento della figura professionale di “Chinesiologo di base”. L’esercizio dell’attività professionale di chinesiologo di base ha per oggetto:

a) la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento ed al recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di età attraverso la promozione di stili di vita attivi;

b) la conduzione, gestione e valutazione di attività per il miglioramento della qualità della vita mediante l’esercizio fisico, nonché di personal training e di preparazione atletica non agonistica.



Anche dal punto di vista dell’ occupazione si posiziona positivamente. I laureati potranno esercitare nelle strutture pubbliche e private, nelle organizzazioni sportive, nell’associazionismo ricreativo o sociale e nei centri di promozione e conduzione delle attività motorie e sportive svolte in vari contesti.